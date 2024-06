F1 – Charles Leclerc investit dans la licorne « Chrono24 »

Cette semaine, le site de vente de montres « Chrono24 » a annoncé l’arrivée de Charles Leclerc en tant qu’investisseur.

En tant qu’investisseur de Chrono24, considérée comme une licorne avec une valorisation dépassant le milliard de dollars, le pilote de Formule 1 rejoint notamment Cristiano Ronaldo ou encore la société d’investissement familiale de Bernard Arnault, Aglae Ventures, ainsi que General Atlantic, Insight Partners et Sprints Capital.

Dans le détail, Charles Leclerc et son frère Lorenzo ont investi ensemble dans Chrono24 à travers leur family office « All Time ».

« Le monde horloger m’a longtemps captivé et constitue l’une de mes nombreuses passions » explique Charles Leclerc, dans un communiqué. « Il existe une véritable unification entre les amateurs de montres du monde entier, et mon frère et moi sommes ravis de faire partie encore plus profondément de cette communauté grâce à notre implication dans Chrono24″.

Notons que Charles Leclerc est ambassadeur de l’horloger Richard Mille.

