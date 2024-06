Média – Le dispositif de beIN SPORTS pour l’UEFA Euro 2024

En fin de semaine dernière, beIN SPORTS a officialisé l’acquisition des droits de l’UEFA Euro 2024 ainsi que ceux de l’édition 2028.

Pour l’Euro 2024, la chaîne retransmettra donc les 51 matchs dont 26 en exclusivité et environ 12h de direct par jour !

« Nous sommes ravis d’acquérir 100 % des droits de l’UEFA EURO 2024 et de l’UEFA EURO 2028 et d’ajouter ces compétitions au portefeuille exceptionnel de droits que nous proposons à nos chers abonnés » explique Yousef Al-Obaidly, Président de beIN SPORTS France, dans un communiqué. « beIN SPORTS s’est imposé comme l’un des principaux diffuseurs en France, grâce à des droits premium fondés sur des investissements rationnels, disciplinés et à long terme. Nous sommes très fiers de la croissance et du succès de nos activités en France, qui témoignent de notre stratégie à long terme, du travail de nos collaborateurs et de notre dévouement au service des abonnés. Nous attendons avec impatience un fantastique été sportif en France ».

Selon L’Equipe, beIN SPORTS devrait débourser environ 25 millions d’euros pour les droits de l’UEFA Euro 2024.

🏆⚽️ L’UEFA Euro 2024™ et l’UEFA Euro 2028™ en intégralité sur beIN SPORTS ! https://t.co/cA5HwEDmUq pic.twitter.com/Ev8UYRMS3X — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 7, 2024

Le dispositif en détails

L’Euro commence ce vendredi et il sera à suivre en intégralité uniquement sur beIN SPORTS. En plus des rencontres, la chaîne diffusera 3 émissions différentes. Pendant toute la compétition, « beIN BLEUS » suivra l’équipe de France au plus proche avec des images exclusives, interview, entraînements grâce aux trois journalistes Alexandre Carré, Clément Grèzes et Guillaume Truillet dédiés aux Bleus.

L’émission CLUB EURO, sera diffusée 1h avant les matchs de 15h00, 18h00 et de 21h00 pour présenter les affiches, leurs enjeux et analyser les résultats. Elle sera présentée en alternance par Vanessa Le Moigne, Thomas Thouroude, Darren Tulett, Florian Genton, Thomas Ferro Villechaize et Emmanuel Barth et des consultants de la chaîne.

Enfin, chaque soir, à partir de 23h, l’émission EURO SHOW fera le recap des meilleurs moments de la journée pendant 1h. Là aussi, l’émission sera animée en alternance par Vanessa Le Moigne, Thomas Thouroude, Darren Tulett ou Florian Genton.

Les matchs de l’équipe de France seront commentés par le duo Christophe Josse / Daniel Bravo accompagnés en bord de terrain par Clément Grèzes.

À chaque rencontre des hommes de Didier Deschamps, toute l’équipe du Club Euro, Thomas Thouroude, Marcel Desailly et Luis Fernandez, seront présents dans le stade pour présenter la rencontre.

La chaîne pourra compter sur sa petite armée habituelle de consultants, journalistes, experts. Premier rendez-vous : vendredi 14 juin pour le match d’ouverture Allemagne – Écosse à 21h !

À lire aussi