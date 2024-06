Le 13 juin dernier, France TV Publicité rassemblait près de 500 personnes pour une journée sportive animée par Samuel Etienne et Nelson Monfort.

Sur l’immense pelouse du complexe sportif de la Faisanderie au Parc de Saint-Cloud, France TV Publicité rassemblait des annonceurs, agences, journalistes autour d’une compétition « amicale ». Les quelque 500 participants ont pu s’essayer au foot à 4, relais 800m, badminton, handball fauteuil et plein d’autres activités, le tout animé par Samuel Etienne, rejoint plus tard par Nelson Monfort.

Une jolie manière de créer un moment de networking autour du sport et dont les vainqueurs ne sont pas prêts d’oublier, car l’équipe gagnante est repartie avec des places pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 !

Si France TV Publicité ne sait pas encore s’il y aura une seconde édition, le résultat semble avoir conquis l’entreprise.

« Notre événement « Les champions de la pub » a rencontré un grand succès. Près de 500 personnes ont répondu au rendez-vous. Le temps d’une demi-journée, ils se sont retrouvés lors d’épreuves mixtes, autour d’une course commune et de 6 disciplines sportives dans une ambiance festive, chaleureuse et ludique. Cet événement convivial a été un moment unique et mémorable pour célébrer autant les JO que la joie d’être ensemble. « Les champions de la pub » nous ont permis de partager avec nos partenaires agences et annonceurs, un grand moment de pratique sportive » nous explique Marianne Siproudhis, Directrice Générale de FranceTV Publicité.

