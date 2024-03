Le prize money et les sponsors du Paris-Nice 2024

Lors de l’édition 2024 du Paris-Nice, un prize money total de 160 294€ sera distribué aux coureurs, dont 16 000€ pour le vainqueur.

Alors que l’édition 2024 s’est élancée hier, les 154 coureurs et les équipes vont se partager dans le détail la somme de 120 000 euros pour le classement général individuel seul.

A côté, le classement par points, meilleur grimpeur, meilleur jeune, par équipes ou encore le prix de la combativité rapporteront également des primes.

Le vainqueur du Paris-Nice 2024 empochera la somme de 16 000€, la même somme que lors des dernières éditions. Sur le podium, le deuxième empochera 8 000€ et le troisième 4 000€. A titre de comparaison, le vainqueur du Tour de France 2024 empochera la somme de 500 000€.

Chaque coureur vainqueur d’étape se verra attribuer la somme de 4 000€. Le deuxième touche 2 000€ et le troisième 1 000€. Lors de chaque étape, les 20 premiers coureurs sont récompensés financièrement.

En parallèle, le classement par points va distribuer un total de 5 600€, Le classement du meilleur grimpeur 10 200€, le classement du meilleur jeune 1 850€, le classement par équipes 3 600€ et le Prix de la combativité 2 100€.

Les vainqueurs du maillot vert (classement par points) et maillot à pois (classement de la montagne) toucheront 2 000€ chacun. 800€ iront dans la poche du lauréat du maillot blanc (classement des jeunes).

Au total, Paris-Nice 2024 compte 19 partenaires réparties en différentes sections.

Au rang du partenaire majeur, on retrouve LCL.

Domitys, Skoda, Leclerc, Century 21, le Département Sportif des Hauts-de-Seine, Tissot, Shimano, NTT Data, AG2R La Mondiale et Santini forment les 10 partenaires officiels.

Dans la catégorie des partenaire institutionnels, se placent le Département des Yvelines, la Ville de Nice et la Ligue National de Cyclisme (LNC).

Le trio des partenaires médias est formé par france bleu, franceinfo et Vélo Magazine.

Enfin, les diffuseurs officiels sont Eurovision et France tv.

Une course à étapes qui est diffusée en direct sur les antennes de France 3 et d’Eurosport.

