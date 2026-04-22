Renault et Qstomize lancent une offre dédiée aux clubs handisport avec des véhicules adaptés et un accompagnement financier et technique.

Renault et Qstomize lancent « 1 VAN 1 TEAM », une offre dédiée aux clubs handisport pour faciliter leurs déplacements collectifs. L’initiative s’appuie sur l’expertise de Qstomize, département interne du constructeur spécialisé dans l’aménagement de véhicules, avec plus de 1.200 configurations développées.

Le programme vise à répondre à un besoin concret : la difficulté pour les équipes handisport de se déplacer ensemble. Faute de véhicules adaptés, les joueurs sont souvent contraints de voyager séparément, avec une logistique lourde et une fatigue accrue.

Une solution clé en main pour le club

Avec « 1 VAN 1 TEAM », Renault propose une solution clé en main intégrant accompagnement technique et soutien financier, notamment pour la personnalisation des véhicules. Premier exemple avec le club des Mambas de Loire-Atlantique, qui bénéficie d’un Renault Master aménagé pouvant accueillir jusqu’à cinq fauteuils roulants.

Le véhicule, modulable avec des assises amovibles, permet désormais à l’équipe de se rendre ensemble aux compétitions. Un levier logistique, mais aussi collectif, dans une discipline où les contraintes de transport restent un frein au développement.

À travers cette nouvelle initiative, Renault renforce son positionnement sur les enjeux d’inclusion et de mobilité adaptée dans le sport.

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