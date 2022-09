NFL – Snickers renouvelle son activation « Rookie Mistake » et tourne avec humour les erreurs de débutant

Pour cette nouvelle saison 2022-2023 de National Football League (NFL) qui débute ce jeudi, Snickers active de nouveau son partenariat avec la ligue à travers le programme « Rookie Mistake ».

Avec « l’erreur de débutant », la marque de barre chocolatée invite les fans de NFL à partager leurs histoires de lose les plus insolites et loufoques qui ne sont pas dues à la malchance. Des situations qui nécessitent alors un moment de réconfort (et donc manger une barre).

Tout au long de la saison régulière, les fans pourront soumettre leurs « Rookie Mistake » sur une plateforme dédiée à l’opération. Un jury déterminera le vainqueur qui empochera 2 billets pour le Super Bowl LVII.

Pour lancer comme il se doit cette activation, Snickers a réalisé un spot promotionnel très efficace mettant en scène le joueur Stefon Diggs (Buffalo Bills) installé à l’arrière d’une voiture d’un couple qui est parti avant la fin du match de son équipe, manquant ainsi la remontée fantastique et une victoire inattendue. Rookie Mistake !

Comme l’année dernière, Snickers utilisera certaines histoires envoyées par les fans pour réaliser quelques contenus vidéos. Découvrez ci-dessous, les précédentes pastilles diffusées.

Le vainqueur de l’année dernière

A lire aussi