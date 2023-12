Quand les rugbymen du Racing 92 explosent le record de la plus grosse commande d’un McDonald’s de Clermont-Ferrand

Le 2 décembre dernier, les rugbymen du Racing 92 ont battu un étonnant record : celui de la plus grosse commande d’un restaurant McDonald’s de Clermont-Ferrand avec une addition à plus de 1 000 euros.

Ces rugbymen avaient visiblement une faim de loup. Défaits à Clermont-Ferrand face à l’ASM (23-18), samedi 2 décembre, lors de la 9e journée de Top 14, les joueurs du Racing 92 se sont arrêtés manger au McDonald’s situé à la sortie du stade Marcel-Michelin avant de reprendre la route pour la capitale. Un coup de pub pour l’enseigne qui n’est pas partenaire du club (qui n’a d’ailleurs pas de partenaire fast food).

Et ce soir-là, s’ils n’ont pas été brillants sur le terrain, ils l’ont été à table puisqu’ils ont commandé pour plus de 1000 euros de nuggets, frites et autres victuailles vendus par le fastfood. Le directeur du restaurant, Stéphane Rolland, a même publié la note dans un post sur le réseau social LinkedIn, repéré par nos confrères de La Montagne.

50 Big Mac, 70 cheeseburgers, 25 grandes frites…

« 1000 euros de commande par l’équipe du Racing 92 après leur match contre ASM Clermont Auvergne… Record du resto battu », écrit le responsable auvergnat dans son message.

En feuilletant la note, on découvre que 50 boîtes de neuf nuggets et 50 Big Mac ont été commandés ainsi que 70 cheeseburgers et 20 hamburgers classiques. Le tout accompagné de 25 grandes frites, mais sans soda tout de même.

Cette commande salée est une nouvelle preuve que les Racingmen, sponsorisés par Bigard jusqu’en 2025, aiment la viande.

Depuis, le directeur du restaurant clermontois a retiré sa publication. Peut-être s’est-il fait taper sur les doigts pour avoir divulgué l’information sur ses réseaux sociaux…

À lire aussi :