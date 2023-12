La marque veggie « Garden Gourmet » devient Supporter Officiel de Paris 2024

Aujourd’hui, Paris 2024 a officialisé la signature d’un partenariat avec la marque Garden Gourmet qui devient Supporter Officiel.

Dans le détail et comme le rapporte Le Parisien, la marque de produits végétariens fournira une gamme aux différents prestataires notamment Sodexo Live!.

« On a une ambition très claire avec Garden Gourmet, qui est de faire tomber amoureux des produits végétaux tous les consommateurs. Aujourd’hui, sur le marché français, 50 % des consommateurs sont flexitariens, vegan ou végétariens et c’est une vision parfaitement cohérente avec l’ambition de durabilité des JO de 2024. On va contribuer à cette volonté de doubler la part de végétal dans les assiettes, en proposant nos produits sur l’ensemble des sites » explique Marco Zanchi, Directeur Général Food France.

Falafels de betteraves, burgers vegan… Avec Garden Gourmet, Paris 2024 veut révolutionner les repas des JO

