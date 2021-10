Sponsoring – Le Racing 92 sécurise son plus gros sponsor, Natixis, jusqu’au moins 2024

Hier, Natixis a officialisé le renouvellement de son partenariat avec le Racing 92 jusqu’en 2024. Parrain officiel du club de rugby depuis 2007, l’établissement financier (Groupe BPCE) sécurise notamment son sponsoring maillot.

« Nous sommes heureux de continuer l’aventure jusqu’en 2024 avec notre partenaire majeur Natixis. Ce renouvellement montre la force des deux entités et la passion qui nous entoure » précise Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, dans un communiqué. « Nous sommes persuadés qu’il sera toujours un partenaire dynamique pour le club. Nous voulons continuer à innover, à transformer la façon de vivre le rugby en Ile-de-France et nous comptons sur Natixis pour nous accompagner dans cette voie. »

Précisons que Natixis est le sponsor le plus important du Racing 92 et bénéficie du titre le plus haut en tant que « Parrain Officiel ».

Au second rang (Partenaire Officiel), le club francilien s’appuie sur le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, Andros, Clarins Men, Foncia, Vital, Randstad, Boulanger et Nike, nouvel équipementier depuis cette saison.