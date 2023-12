Partenaire d’Antoine Dupont, Sika va sponsoriser 100 clubs amateurs de rugby

Partenaire d’Antoine Dupont depuis deux ans, la société Sika va intensifier sa présence dans le rugby avec une opération de sponsoring et de soutien au rugby amateur.

Dans le détail, la société spécialisée dans les produits chimiques (colle, étanchéité,…) va financer les équipements de 100 clubs amateurs avec le dispositif proposé par act for sport depuis quelques années.

2 000 kits (maillots, shorts et chaussettes) seront ainsi remis à des équipes de jeunes uniquement. Des équipements qui seront de la marque Nolt. Précisons qu’avec cette opération, Sika sera présent en tant que sponsor visible sur la face avant des maillots.

« Ce partenariat est le parfait reflet de la philosophie de l’agence Smash Sport, car nous sommes absolument convaincus que les partenariats sportifs se construisent grâce au sens qu’on leur donne. Je tiens donc à remercier les dirigeants de Sika France de partager notre vision et de nous avoir fait confiance dans le cadre de cette opération sincère et engagée auprès des jeunes talents du rugby » nous explique Pierre Chapellier, Président Smash Sport. « J’en profite pour féliciter l’équipe act for sport qui déploie toute son énergie pour agir au service du sport amateur. ».

« Permettre à des marques de prendre la parole de manière différente »

« Nous accompagnons une quinzaine d’annonceurs depuis 2019, 2 nouveaux devraient être annoncés début 2024… » nous détaille Guillaume Sarfati, Directeur Général d’act for sport. Depuis 5 ans, la société accompagne des marques dans un process sponsoring basé sur le financement d’équipements en échange d’une visibilité. « Ce sont 5 000 clubs amateurs soutenus et 150 000 licenciés équipés. On souhaite désormais étendre encore nos actions avec notamment des annonceurs autour de l’héritage des JO de Paris 2024 ou encore le sport féminin, permettre à des marques de prendre la parole de manière différente. »

« L’école de rugby, c’est l’école de la vie et cela me rappelle mes années de formation au FC Magnoac. La démarche de Sika est géniale, car cela contribue à l’épanouissement des jeunes talents du rugby. Offrir des tenues aux équipes de jeunes rugbymen va au-delà du simple geste, c’est investir dans l’avenir de notre sport » commente Antoine Dupont, le capitaine du XV de France. « Ensemble, avec Sika, nous construisons des bases solides pour que ces jeunes puissent rêver grand sur le terrain et inspirer les générations futures. »

