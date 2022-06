Rugby – L’ASM Clermont-Auvergne fait appel à sa communauté pour la création de sa mascotte

Pour la création de sa nouvelle mascotte, le club de rugby de l’ASM Clermont-Auvergne a décidé de faire appel à sa communauté avec un dispositif « Fan Engagement ».

En mars dernier, le club de TOP 14 a lancé une phase de sondages à destination de ses supporters. Plus de 10 000 d’entre eux se sont ainsi exprimés pour définir dans un premier temps l’apparence physique de la future mascotte.

A 51,5%, les votants ont choisi lors du dernier vote, une allure humaine plutôt que « cartoonisée ». Après diverses recommandations, l’ASM a pu affiner le look de la future mascotte qui a été dévoilée il y a quelques jours. Un look gaulois donc pour la mascotte de Clermont qui aura la possibilité de porter un maillot, une cape, un short et autres accessoires en fonction des situations et des périodes de l’année. La fabrication aura lieu dans les ateliers de fabrication de la société auvergnate Planète Mascottes.

Les supporters doivent encore choisir le nom

Jusqu’au 1er juillet, les supporters sont invités à participer à la dernière étape du processus en choisissant le nom de cette mascotte. 4 propositions sont soumises aux votes avec Ovalix, Yellow Armix, ASMix ou Gergovix à travers un dernier sondage.

A lire aussi