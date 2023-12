Rugby – « V and B » nouveau sponsor sur la manche du Racing 92 jusqu’en 2027

Depuis quelques semaines, la chaîne de magasins « V and B » s’affiche sur la manche du maillot des joueurs du Racing 92.

Pour accompagner le développement de son image et de sa notoriété, V and B a signé un contrat de Partenaire Majeur avec le club de TOP 14 pour 4 saisons, soit jusqu’en 2027. « Nous sommes fiers de partager entre nos deux groupes la même ambition : celle de réunir tous les publics pour un moment de partage, dans les stades comme en dehors, autour de produits de qualité. » précise Laurent Travers, Président du Racing 92, dans un communiqué.

A travers ce partenariat, l’enseigne française de magasins spécialisés dans la vente et la dégustation de vins, bières et spiritueux proposera notamment la rediffusion de matchs dans ses 270 magasins. « V and B partage les valeurs incarnées par le Racing 92 et ses joueurs. Le sport reste, avec la musique, une des meilleures occasions de rassembler et de partager des moments forts en émotion, entre amateurs de tous âges et de tous horizons. » ajoute Jean-Pierre Derouet, co-fondateur de V and B.

La saison dernière, c’est le département des Hauts de Seine qui était visible sur la manche gauche du Racing 92.

En début de saison, Topivo a également été aperçu sur cet emplacement.

A lire aussi