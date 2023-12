Cristiano Ronaldo rejoint un groupe d’investisseurs (40 millions de dollars) dans le futur jeu vidéo « UFL »

Aujourd’hui, la société Strikerz a officialisé l’arrivée de Cristiano Ronaldo comme nouvel investisseur du jeu vidéo de football gratuit « UFL ».

Dans le détail, Cristiano Ronaldo fait partie d’un groupe d’investisseurs qui s’est récemment engagé à investir plus de 40 millions de dollars dans le développement du jeu. « Je suis ravi de faire partie de ce projet car l’UFL peut devenir la nouvelle génération de jeux de football » précise le portugais dans un communiqué.

« Que Cristiano Ronaldo nous rejoigne en tant que partenaire et investisseur est un pas en avant significatif et une approbation de notre vision de créer le jeu leader pour les fans de football dans le monde » ajoute Eugene Nashilov, PDG de Strikerz Inc.

Le futur jeu gratuit devrait être jouable sur les consoles PlayStation 5 et Xbox. Aucune date n’a pour le moment été communiquée.

