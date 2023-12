Les Brooklyn Nets organisent un concert hommage à Notorious B.I.G au théâtre du Chatelet en marge du NBA Paris Game 2024

En marge du NBA Paris Game 2024 qui opposera les Brooklyn Nets aux Cleveland Cavaliers en début d’année à l’Accor Arena, la franchise de l’arrondissement le plus peuplée de New York organise un concert hommage à Notorious B.I.G.

Le 10 janvier, la veille du NBA Paris Game 2024 présenté par Revolut, le Théâtre du Châtelet accueille un concert symphonique honorant la légende du rap East Coast. « Cet événement exceptionnel proposera des versions symphoniques des chansons de Biggie tirées des albums Ready to Die et de Life After Death, et accueillera les joueurs des Brooklyn Nets ainsi que des personnalités nationales et internationales de renom sur son tapis rouge. L’orchestre, dirigé et arrangé par le compositeur Miguel Atwood-Ferguson sera également accompagné par DJ Clark Kent ainsi que d’autres invités surprise ».

Dans le détail, les Brooklyn Nets se sont associés à Atlantic / Rhino Records et le Notorious BIG Estate pour organiser cet évènement dont la billetterie varie de 15€ à 195€. Un évènement du même type a été organisé au Linkoln Center de New York

« Les Brooklyn Nets sont heureux de proposer l’opportunité unique de vivre un concert inspiré par l’icône du hip-hop de Brooklyn, The Notorious B.I.G » commente Andrew Karson, directeur du marketing des Brooklyn Nets, dans un communiqué.

Outre ce concert, la franchise NBA créée en 2012 devrait également profiter de sa présence dans la capitale française pour déployer d’autres activations autour de la gastronomie, la mode, l’art, la musique et bien évidemment le basketball.

