Quel bilan pour EA SPORTS 23 jours après le lancement de FIFA 23 ?

Meilleurs buteurs, nombre de matchs joués, équipe la plus utilisée… 23 jours après la sortie du nouveau Fifa, l’heure est au bilan pour EA Sports.

Plus de 4,3 milliards de buts marqués. Non, ce ne sont pas les stats de la dernière journée de Ligue 1 mais bien le nombre de buts inscrit dans Fifa 23 depuis son lancement. Apparemment, les joueurs sont en forme. À travers plus de 1,7 milliard de matchs disputé dans le monde, le jeu s’est joué dans plus de 200 pays. Les joueurs totalisent plus de 15,7 milliards de minutes de jeu au total, soit l’équivalent de près de 30 000 ans de jeu.

Le vice-président et manageur général d’EA Sports FC, Nick Wlodyka s’est réjouis de ces 23 premiers jours. « Le lancement de FIFA 23 est une réussite et nous sommes incroyablement fiers de connecter des millions de fans à travers le monde partageant la même passion pour le jeu mondial ». Comme annoncé il y a quelques jours, l’UEFA Women’s Champions League sera jouable après les « mises à jour post-lancement ».

Les chiffres du jeu

En Mode Carrière, c’est Jude Bellingham qui est le joueur le plus prisé des gameurs. Il est la principale cible de transfert, avec plus de 630 000 joueurs ayant choisi de sélectionner le milieu de terrain anglais dans leur équipe.

L’AFC Richmond entraîné par Ted Lasso, une nouveauté du jeu, est une équipe qui plaît aux utilisateurs. L’équipe a remporté plus d’1 million de matchs à ce jour.

L’équipe de football féminine de Chelsea, avec la star de couverture Sam Kerr a été l’équipe de football féminine la plus sélectionnée au sein de FIFA 23. Manchester City étant le premier choix pour les clubs masculins. Le match le plus populaire du jeu est la confrontation qui oppose Manchester City au Paris Saint-Germain.

Dans Fifa 23 19 000 joueurs, 700 équipes, 100 stades et 30 ligues à travers le monde sont disponibles. Côté célébration, c’est la dans « Greeddy » qui est la plus utilisée. Le « Knee Slide » arrive en deuxième position, devant l’option « ramasser le ballon dans le filet ».

Les meilleurs buteurs

TOP 10 Hommes

1/ Marcus Rashford 2/ Kylian Mbappé 3/ Darwin Núñez 4/ Erling Haaland 5/ Gabriel Jesus 6/ Arnaut Danjuma 7/ Timo Werner 8/ Cristiano Ronaldo 9/ Karim Benzema 10/ Vinícius Jr.

TOP 10 Femmes

1/ Sam Kerr 2/ Fran Kirby 3/ Marie-Antoinette Katoto 4/ Vivianne Miedema 5/ Ada Hegerberg 6/ Kadidiatou Diani 7/ Beth Mead 8/ Caitlin Foord 9/ Guro Reiten 10/ Alessia Russo

