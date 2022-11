Le Rolex Paris Masters rend le show d’entrée des joueurs interactif

Pour l’édition 2022, le Rolex Paris Masters met en place un show d’entrée des joueurs inédit. Une animation interactive avec le public.

Voter pour le show d’entrée des joueurs. Voilà la tache du public lors de cette édition du Rolex Paris Masters. Via l’application du tournoi, les spectateurs pourront choisir la scénarisation de l’entrée qu’il souhaite voir et vivre. Devenu une marque de fabrique du tournoi, le show d’entrée des joueurs a donc été repensé pour offrir une immersion interactive pour les fans.

Cédric Pioline, directeur du tournoi, décrypte les ambitions du Paris Rolex Masters. « D’une certaine manière, nous souhaitons rendre ce tournoi encore plus interactif, immersif et participatif en cassant un peu les codes… ».

Pour faire le show, trois thèmes différents seront proposés : rock, électro et symphonique. Les jeux de lumière colorés et la scénographie qui accompagneront l’entrée des joueurs varieront également en fonction du thème. Cette nouvelle mise en scène a pour objectif de « plonger le public dans une ambiance unique ».

First entrance on the central 🔥 @cam_norrie #RolexParisMasters pic.twitter.com/7PP6qTeLfs

— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 31, 2022