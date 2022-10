La valeur des 30 franchises NBA en 2022 selon Forbes

Comme chaque année, le média américain Forbes publie son classement concernant la valeur des différentes franchises de la NBA.

Pour la première fois de l’histoire du classement Forbes, une équipe autre que les Lakers de Los Angeles ou les Knicks de New York occupe la première place. Cette saison, c’est la franchise des Golden State Warriors qui est la mieux valorisée.

Avec une valorisation à hauteur de 7 milliards de dollars, l’équipe de Stephen Curry gagne 25% comparée à la saison dernière.

En remportant leur septième titre de champion NBA la saison passée, les Warriors ont battu des records financiers dans l’histoire de la ligue. La franchise a généré 765 millions de dollars (après partage des revenus) mais a aussi récolté plus de 150 millions de dollars grâce aux partenariats de leur Chase Center arena.

Pour Forbes, une équipe NBA vaut en moyenne 2,86 milliards de dollars, soit 15% de plus qu’il y a un an. La NBA est de retour sur sa trajectoire croissante d’avant covid. Aujourd’hui, une franchise de NBA est tellement rentable que lorsque quelqu’un en achète une, il n’a pas besoin d’investir un centime de plus pour être bénéficiaire. Par exemple, depuis l’achat des Houston Rockets en 2017, Forbes explique Tilman Fertitta a retiré au moins 60 millions de dollars par an, « sauf pour la saison 2020-21 avec la pandémie ».

Depuis 7 ans, le classement était dominé par les New York Knicks qui prennent ici la seconde place devant les Lakers.

Le classement Forbes de la valorisation des équipes NBA 2022

1/ Golden State Warriors : 7 milliards $

2/ New York Knicks : 6,1 milliards $

3/ Los Angeles Lakers : 5,9 milliards $

4/ Chicago Bulls : 4,1 milliards $

5/ Boston Celtics : 4 milliards $

6/ Los Angeles Clippers : 3,9 milliards $

7/ Brooklyn Nets : 3,5 milliards $

8/ Dallas Mavericks : 3,3 milliards $

9/ Houston Rockets : 3,2 milliards $

10/ Philadelphia 76ers : 3,15 milliards $

11/ Toronto Raptors : 3,1 milliards $

12/ Miami Heat : 3 milliards $

13/ Phoenix Suns : 2,7 milliards $

14/ Washington Wizzards : 2,5 milliards $

15/ Milwaukee Bucks : 2,3 milliards $

16/ Portland Trail Blazers : 2,1 milliards $

17/ Cleveland Cavaliers : 2,05 milliards $

18/ Sacramento Kings : 2,03 milliards $

19/ Utah Jazz : 2,025 milliards $

20/ San Antonio Spurs : 2 milliards $

21/ Atlanta Hawks : 1,975 milliard $

22/ Denver Nuggets : 1,93 milliard $

23/ Detroit Pistons : 1,9 milliard $

24/ Oklahoma City Thunder : 1,875 milliard $

25/ Orlando Magic : 1,85 milliard $

26/ Indiana Pacers : 1,8 milliard $

27/ Charlotte Hornets : 1,7 milliard $

28/ Minnesota Timberwolves : 1,67 milliard $

29/ Memphis Grizzlies : 1,65 milliard $

30/ New Orleans Pelicans : 1,6 milliard $

