L’équipe AFC Richmond de la série TV « Ted Lasso » intègre le jeu vidéo FIFA 23 d’EA SPORTS

A quelques jours de la sortie du jeu vidéo FIFA 23, EA Sports annonce l’intégration de l’équipe fictive de l’AFC Richmond de la série TV « Ted Lasso ».

L’AFC Richmond sera disponible en modes Carrière, Coup d’envoi, Matchs amicaux en ligne et Saisons en ligne. Le stade de l’équipe « Nelson Road » sera également disponible. Vous pourrez également choisir Ted Lasso comme entraîneur en mode Carrière.

Dans FIFA 23 Ultimate Team, les fans de la série pourront également utiliser des maillots (Nike l’équipementier officiel de l’AFC Richmond) et tifos du club fictif.

Pour accompagner cette annonce, EA Sports a diffusé un teaser officiel dans lequel on retrouve le joueur de Manchester City Jack Grealish et les personnages Ted Lasso et Roy Kent.

Pour rappel, FIFA 23 sort dans le monde entier le 30 septembre. Ce sera le dernier sous licence officielle FIFA.

