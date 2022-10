Messi, Neymar Pogba… Les footballeurs envahissent les jeux vidéos (Pubg Mobile, Call of Duty Modern Warfare II)

Après les premiers éléments sur l’intégration de Paul Pogba et Neymar dans Call of Duty Modern Warfare II, c’est au tour de Lionel Messi d’intégrer un autre jeu vidéo.

Evidemment, quand on parle football et jeux vidéo, on pense tout de suite à FIFA. Mais récemment, ce sont dans d’autres jeux que des stars du ballon rond apparaissent.

Aujourd’hui, le jeu mobile de battle royale « Pubg Mobile » a officialisé sa collaboration avec Messi. Lui qui n’en fini plus d’être mis en avant par ses sponsors avant la Coupe du Monde.

« Les jeux vidéo ont toujours grandement fait partie de ma vie, » explique Messi dans un communiqué. « Je les trouve très utiles pour me détendre et profiter de mon temps quand je ne m’entraîne pas, et aussi pour approfondir mon lien avec mes coéquipiers, amis et familles »

Pour rappel, l’éditeur KRAFTON a également officialisé il y a quelques semaines l’arrivée de Neymar JR comme ambassadeur du PUBG: BATTLEGROUNDS.

Hier, une rumeur concernant le nouveau Call of Duty a envahi Twitter. Il serait apparemment possible de jouer avec Pogba et Neymar Jr. La rumeur annonçait même que Messi, pourrait également faire partie de l’univers Call of Duty. Décidément, la pulga aime le gaming !

Pogba & Neymar in COD MW2 🎯🔫 pic.twitter.com/Of3pezLBJs — chuboi 🇳🇬🇨🇦 (@ChuBoi) October 27, 2022

À lire aussi