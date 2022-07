EA SPORTS dévoile les jaquettes du jeu vidéo FIFA 23 (le dernier avec la licence FIFA) qui met à l’honneur Kylian Mbappé et la joueuse Sam Kerr

Hier, EA SPORTS a dévoilé les jaquettes du prochain jeu vidéo FIFA 23. Pour la première fois, une joueuse, Sam Kerr, sera mise en avant et partagera la vedette avec Kylian Mbappé.

Dans le détail, l’australienne apparaîtra seule sur l’édition Standard du jeu en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La joueuse de Chelsea FC sera également sur la jaquette mondiale de l’Edition Ultimate aux côtés de l’attaquant français du Paris Saint-Germain. Ce dernier figurera seul sur la version Standard.

« C’est un honneur et un rêve qui se réalisent de figurer sur la jaquette de FIFA 23. Ça a été incroyable de travailler avec Kylian et toute l’équipe d’EA SPORTS. J’ai hâte que les fans puissent obtenir leur copie du jeu » explique Sam Kerr, dans un communiqué.

Un jeu FIFA 23 d’EA SPORTS qui pourrait bien devenir « collector » car cette édition sera la dernière sous licence officielle FIFA, comme annoncé il y a quelques mois par l’éditeur de jeux vidéo et la Fédération Internationale. A partir de 2023, le jeu d’EA Sports sera baptisé EA SPORTS FC. De son côté, la FIFA devrait proposer également des jeux de football dans les années à venir.

Pour la troisième année consécutive, Kylian Mbappé est présent sur la jaquette du jeu FIFA. Une mise en avant qui profite également à son club le Paris Saint-Germain, son équipementier Nike et le nouveau sponsor manche du club GOAT. Avec Sam Kerr, c’est le club de Chelsea qui est mis en avant, ainsi que son équipementier Nike et le sponsor face Three. adidas, ballon officiel de l’UEFA Champions League est également visible sur deux des trois jaquettes du jeu FIFA 23.

Ajoutons que le trailer officiel de FIFA 23 sera présenté officiellement ce mercredi 20 juillet à 18h.

Présent aux Etats-Unis il y a quelques semaines, Kylian Mbappé s’était rendu en Californie dans les locaux d’EA SPORTS en compagnie d’enfants invités par l’association « Inspired by KM ».