Paris 2024 : The North Face nouvel équipementier de l’Equipe de France d’Escalade

Aujourd’hui, la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec The North Face.

Dans le cadre de cet accord, la marque américaine devient le nouvel équipementier de l’Equipe de France d’escalade pour les 3 prochaines années. Un contrat qui devrait donc permette à The North Face d’obtenir une visibilité intéressante lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et des épreuves d’escalade. Même si le lot « performance » est détenu par Le Coq Sportif, les fédérations qui souhaitent conserver leur propre équipementier fédéral pour les tenues de compétition auront la liberté de le faire, moyennant le versement d’une contribution à un fonds de solidarité au bénéfice des fédérations nécessitant d’être soutenues. On imagine mal The North Face et la FFME se passer des JO de Paris 2024.

« L’équipe de France d’escalade compte des athlètes très talentueux dans ses rangs et c’est fantastique pour nous de pouvoir travailler avec eux pour, ensemble, atteindre les meilleures performances possibles. Nous sommes honorés de développer les meilleurs équipements au monde pour permettre à ces athlètes de concourir et de gagner » explique Mariano Alonso, vice-président et manager général, The North Face Europe, Moyen-Orient et Afrique, dans un communiqué.

Outre l’Equipe de France d’escalade, la marque est également partenaire de l’Autriche, le Japon, la Corée du Sud ou encore les Etats-Unis. Discipline olympique depuis Tokyo 2020, l’escalade a reçu un accueil plutôt favorable auprès des passionnés de sport et d’olympisme avec des épreuves spectaculaires et télégéniques. « Nous tenons à remercier la marque pour son soutien et la confiance qu’elle témoigne ainsi à nos équipes et à notre staff », a tenu à réagir Alain Carrière, président de la FFME.