Nielsen dresse son TOP 10 des sponsors les plus valorisés en Ligue 1 Uber Eats pour cette saison 2023-2024

Alors que la saison 2023-2024 de la Ligue 1 Uber Eats touche à sa fin, l’heure est au bilan. Si on connaît depuis plusieurs jours l’identité du Champion de France sur le terrain sportif, qui remporte la bataille des sponsors les plus visibles ?

Pour répondre à cette question, Nielsen a réalisé une étude portant uniquement sur les sponsors visibles en TV, hors équipementiers (Nike, adidas, Puma,) et partenaires de la LFP (Uber Eats, Kipsta,…) sur la période juillet 2023-mars 2024. Une visibilité qui s’exprime principalement sur les maillots / shorts des joueurs et sur la panneautique des stades.

« L’étude repose ici sur l’analyse des matchs de Ligue 1 Uber Eats, sur les chaînes TV françaises, à la fois les directs, différés, rediffusions, JT et magazines » nous précise Nicolas Keribin, Market Leader France Benelux Nordics pour Nielsen. « Via notre produit Football24, nous analysons chacune des expositions des sponsors, et la qualité de celles-ci, sur tous les dispositifs de visibilité, puis nous mettons en relation ces visibilités avec l’audience du programme pour calculer la valorisation QI, modèle de valorisation référente de Nielsen Sports ».

Winamax sponsor le plus valorisé en Ligue 1 selon Nielsen

Pour Nielsen, sans communiquer de montant, c’est Winamax qui remporte le match des sponsors et de la valorisation média cette saison.

L’opérateur de paris sportifs et poker en ligne a ainsi profité de ses 6 partenariats avec des clubs de Ligue 1 (Racing Club de Strasbourg, RC Lens, Stade de Reims, LOSC, HAC ou encore Stade Rennais) pour s’exposer aux yeux des téléspectateurs. Surtout, Winamax prend la première place à Cazoo, ancien sponsor maillot de l’OM et du LOSC qui a stoppé ses activités, et qui était en tête de l’étude l’année dernière.

Derrière Winamax, Nielsen classe Qatar Airways à la seconde place des sponsors les plus valorisés en Ligue 1 cette saison. La compagnie aérienne tire son épingle du jeu en tant que sponsor maillot face du Paris Saint-Germain.

Le podium est complété par l’enseigne Boulanger qui est sponsor comme Winamax de plusieurs clubs (OM, LOSC, RC Lens). Emirates avec l’Olympique Lyonnais prend la 4ème position. Le reste du classement est complété par CMA CGM, Orange, Parions Sport, VBET, Auchan et INEOS.

« Le Top 4 met en avant 2 stratégies différentes. D’un côté, la stratégie de Winamax et de Boulanger qui ont décidé de multiplier les partenariats avec plusieurs clubs et de l’autre côté, la stratégie de Qatar Airways et d’Emirates qui se focalisent sur un partenariat majeur avec un ayant droit puissant, le PSG et l’OL » ajoute Nicolas Nicolas Keribin. « Un périmètre plus large, toutes compétitions et TV internationales offrirait la première place à Qatar Airways grâce au parcours européen du PSG et à son rayonnement international. »

Bien évidemment, il serait intéressant de connaître les résultats de la valorisation média faite par Nielsen.., des chiffres qu’il faudrait alors mettre en perspective avec les montants dépensés par les annonceurs.

