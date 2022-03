Selon Nielsen, Lidl est le sponsor le plus associé au handball en France

En fin de semaine dernière, Lidl France et la Fédération Française de Handball ont présenté quelques chiffres concernant la stratégie sponsoring de l’enseigne de grande distribution dans le handball français.

Partenaire majeur de la FFHandball depuis 6 ans et ancien Namer du championnat de France, Lidl se positionnerait aujourd’hui comme le partenaire numéro 1 du handball en France, en tout cas identifié comme par les français, selon un sondage mené par Nielsen en 2021.

« Notre responsabilité en tant que sponsor est également d’œuvrer pour la promotion du handball, à toutes les échelles » – Michel Biero (Lidl)

A la question « pouvez-vous citer le nom des marques ou des entreprises qui, selon vous, sont sponsors du handball en France (Championnats de France, Equipes de France…) ? » le panel interrogé a répondu Lidl à 12%. L’enseigne devance ainsi adidas (11%) et Caisse d’Epargne (5%). Précisons que 66% des interrogés n’ont donné aucun sponsor (voir plus bas).

Bien évidemment, le Naming du championnat de France (Lidl Starligue pendant 5 saisons) arrêté l’été dernier a favorisé l’emergence de Lidl auprès de la discipline ces dernières années, en plus du partenariat mené avec les Equipes de France.

Autre chiffre intéressant présenté vendredi dernier, celui de la valorisation média du partenariat entre Lidl et la Fédération Française de Handball. Selon Nielsen, les retombées sont évaluées à 13,4 millions d’euros sur la saison 2020-2021.

« C’est une grande fierté pour nous d’être aujourd’hui reconnu comme LE partenaire du handball en France. La stratégie et les dispositifs mis en place ces dernières années portent leurs fruits, comme le prouve l’étude Nielsen, et nous encouragent à aller plus loin en réfléchissant à de nouveaux projets autour du handball féminin et aux côtés des territoires » explique Michel Biero, Directeur Exécutif Achats & Marketing Lidl France, dans un communiqué. « Notre responsabilité en tant que sponsor est également d’œuvrer pour la promotion du handball, à toutes les échelles ».

La question en détail

Question (Nielsen 2021): Pouvez-vous citer le nom des marques ou des entreprises qui, selon vous, sont sponsors du handball en France (Championnats de France, Equipes de France…) ?

1. Lidl avec 12%

2. Adidas avec 11%

3. Caisse d’Epargne avec 5%

4. Nike avec 5%

5. FDJ avec 4%

6. Butagaz avec 4%

7. Coca Cola avec 2%

8. EDF avec 2%

9. Orange avec 2%

10. Puma avec 1%

Nombre moyen de sponsors cités : 2

N’ont cité aucun sponsor : 66%

