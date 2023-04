Zoomph dévoile sa valorisation Social Media des joueurs et joueuses de tennis (ATP et WTA)

Depuis plus de dix ans, les réseaux sociaux permettent aux sportifs de cumuler des millions de followers. Une audience qui est devenue au fil des années une donnée clé dans la négociation de contrats sponsoring.

Combien vaut un post sur les réseaux sociaux ? Quelle valorisation média peut-on faire d’un message posté sur Facebook, Instagram et Twitter ? C’est à ces questions que de nombreuses sociétés tentent de répondre aujourd’hui pour accompagner les ayants-droits et les annonceurs.

Récemment, c’est la société Zoomph qui s’est intéressée à la valorisation Social Media des joueurs et joueuses de tennis ATP et WTA.

En prenant en compte les 3 réseaux sociaux principaux que sont Instagram, Facebook et Twitter, Zoomph dresse le TOP 25 des plus grosses valorisations Social Media sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023.

Pour Zoomph et sa méthode de valorisation, c’est Rafael Nadal qui arrive en tête du classement avec un total des posts valorisés à 29,2 millions de dollars. Au total, l’espagnol a posté 232 messages sur Twitter, Instagram et Facebook sur la période étudiée. De quoi ravir ses principaux sponsors que sont Nike, Babolat, Kia, Richard Mille,…

Derrière Nadal, on retrouve Novak Djokovic. Ses 200 posts sont valorisés à 21,67M$. Le podium est complété par Carlos Alcaraz avec une valorisation Social Media de 16M$. Le TOP 10 est complété par Nick Kyrgios, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Alexander Zverev, Dominic Thiem et Jannik Sinner.

Le premier joueur français du TOP 25 édité par Zoomph est Gael Monfils avec une valorisation à 2,1 millions de dollars. La Monf se distingue en étant le plus actif avec un total de 1 037 posts sur la période. A noter également la présence de Benoit Paire (24e) avec une valorisation à 677 817 dollars.

Selon Zoomph, le post d’un joueur de tennis le mieux valorisé la saison dernière est celui de Rafa Nadal posté sur Twitter et rendant hommage à Roger Federer suite à l’annonce de l’arrêt de sa carrière. Un post valorisé à 1,5 million de dollars.

Et chez les joueuses ?

Chez les femmes, le classement de Zoomph est dominé par Sania Mirza, jeune retraitée des courts, avec 11,25M$. Le podium est complété par Iga Swiatek (9,4M$) et Naomi Osaka (8,7M$).

La première joueuse française de ce TOP 25 est Caroline Garcia (12e) avec une valorisation Social Media de 1,66 million de dollars. Alizé Cornet prend la 21e place avec 881 302$.

Ajoutons que la plateforme Zoomph a signé un partenariat avec la Professional Tennis Players Association (PTPA) et sa nouvelle filiale commerciale Winners Alliance. Les données serviront ainsi à aider les joueurs et leurs agents à mieux monétiser leur influence numérique. Récemment, PTPA a signé un contrat de licence avec Fanatics et la société de cartes à collection Topps.

« Le partenariat avec Zoomph est une étape cruciale pour Winners Alliance alors que nous nous efforçons de donner aux joueurs les moyens de réussir à l’ère numérique du sport » précise Neeta Sreekanth, vice-présidente principale des opérations chez Winners Alliance.

