Partenaire de Roland-Garros, Haier organise un tournoi réunissant plusieurs espoirs du tennis français à Paris. Une nouvelle activation de sa stratégie tennis.

Haier poursuit son ancrage dans le tennis. Partenaire officiel de Roland-Garros, le géant chinois de l’électroménager organisera le 2 juin à Paris la première édition de la Haier Cup 2026, un tournoi destiné à plusieurs jeunes talents du tennis français.

Organisée à La Faisanderie, au Stade Français, cette compétition s’inscrit dans la stratégie de sponsoring déployée depuis plusieurs années par la marque. Au programme : matchs juniors, cérémonie de remise des prix et rencontres avec différents acteurs de l’écosystème du tennis présents dans la capitale durant Roland-Garros.

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Au-delà de l’événement sportif, l’opération illustre la volonté de Haier de dépasser la simple visibilité offerte par les grands tournois. La marque cherche à créer des activations autour de ses partenariats et à renforcer son lien avec les nouvelles générations de pratiquants et de supporters.

Le tennis, terrain de jeu préféré d’Haier

Le groupe a fait du tennis l’un de ses principaux territoires d’expression à l’international. Outre Roland-Garros, Haier est aujourd’hui partenaire de l’Open d’Australie, du Mutua Madrid Open, du Rolex Paris Masters ou encore des Nitto ATP Finals.

Présent dans plus de 200 pays, le fabricant d’électroménager multiplie les investissements dans le sport pour soutenir sa croissance sur les marchés premium. La Haier Cup s’inscrit dans cette logique, en associant développement de la marque, soutien à la relève du tennis français et visibilité pendant l’un des événements sportifs les plus médiatisés au monde.

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