Rugby – Les joueurs de l’USAP s’affichent sur les barquettes de tomates Azura

Le producteur franco-marocain Azura lance « La Mêlée », sa barquette de tomates aux couleurs de l’USAP, à retrouver en grande surface. Une nouvelle étape dans le partenariat entre le club catalan et son sponsor pocket.

Ne paniquez pas si vous vous retrouvez nez-à-nez avec les rugbymen de l’USAP en choisissant vos tomates. Le producteur Azura, partenaire majeur, commercialise en ce début de mois de mars une barquette de tomates, « La Mêlée », avec trois joueurs catalans sur le dessus: Mathieu Acebes, capitaine des Perpignanais, Melvyn Jaminet, arrière du XV de France et Lucas Dubois sont les heureux élus.

Pour accompagner ce lancement, l’USAP et Azura ont tourné une web-série de recettes animée par les joueurs. Le menu, qui a été pensé autour de la tomate (évidemment), est réalisé par Julien Hermida, chef au restaurant Le Mess de Perpignan.

Le chef est accompagné du capitaine catalan Mathieu Acebes pour l’entrée dans le premier épisode.

« Bien plus qu’un simple sponsoring »

« La volonté d’Azura est d’établir des liens forts au niveau local et national avec ses consommateurs et le sport est le meilleur moyen d’y parvenir. Nous sommes très fiers de ce partenariat gagnant-gagnant avec l’USAP qui est bien plus qu’un simple sponsoring » assure Nicolas Calo, directeur communication du Groupe Azura. « Nous partageons le même attachement à la région et la ville de Perpignan et la même philosophie : l’esprit d’équipe, la loyauté, le goût de l’effort. Ce lancement est une formidable opportunité de faire rayonner ce partenariat et le rugby en particulier jusque dans les cuisines des consommateurs français. »

Pour rappel, Azura est sponsor pocket du pensionnaire de Top 14 depuis le début de la saison.

« Nous sommes heureux de représenter ce produit à la fois sain et équilibré, mais aussi goûteux et synonyme de convivialité et de partage, valeurs propres au rugby et à notre équipe. Bien manger fait partie intégrante de notre quotidien en tant que sportifs professionnels et nous nous sommes reconnus dans cette vision du Groupe Azura », reconnaît Mathieu Acebes, capitaine emblématique de l’USAP.

