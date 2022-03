Tennis – Qui est Hologic, le nouveau partenaire-titre (Naming) du WTA Tour ?

Hier, la WTA a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Hologic, présenté comme le plus grand et donc le plus lucratif de l’histoire du circuit de tennis féminin.

Dans le détail, Hologic devient le partenaire-titre du circuit qui est rebaptisé « Hologic WTA Tour ». La société spécialisée dans le domaine de la santé de la femme (diagnostic, imagerie et chirurgie) a signé un contrat pluriannuel dont la durée n’a pas été communiquée officiellement. Un contrat qui arrive au bon moment pour la WTA qui a suspendu l’organisation de tournois en Chine.

« Dès le départ, nous savions qu’Hologic était le bon partenaire », a déclaré le président de la WTA, Micky Lawler, dans un communiqué. « Alors que nous entrons dans une nouvelle ère dans laquelle les femmes brisent les barrières et devant l’importance de la santé pour atteindre notre plein potentiel, Hologic rejoint la famille WTA à un moment charnière. »

Pour rappel, le précédent partenaire-titre (Naming) de la WTA était Sony Ericsson sur la période 2005-2010. Un deal de 6 ans évalué à l’époque à quelques 88 millions de dollars.

Le logo Hologic sur les filets de l’ensemble des tournois WTA

Dans le cadre de ce partenariat, Hologic va considérablement renforcer sa visibilité auprès des fans de tennis féminin. Le logo Hologic sera notamment apposé sur les filets de l’ensemble des tournois WTA et utilisera également la publicité virtuelle lors des WTA 1000 et 500. Une marque qui sera donc bien visible en France sur beIN SPORTS, diffuseur du circuit féminin jusqu’au moins 2026.

En outre, le nouveau partenaire santé de la WTA devient partenaire fondateur de Hologic WTA Labs, une initiative axée sur l’innovation, la santé, la recherche autour des athlètes féminines.

Une campagne avec Mary J.Blige

Outre cet investissement massif et global dans la WTA, Hologic a également recruté la chanteuse Mary J. Blige pour sa première campagne publicitaire TV aux Etats-Unis. Un spot qui a été diffusé lors du Super Bowl 2022.

