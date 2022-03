Média – CANAL+ promet un week-end « diabolique » avec une programmation dense (MotoGP, Ligue 1, Premier League, TOP 14)

Ce week-end pourrait être une période propice au recrutement de nouveaux abonnés pour CANAL+. Samedi 5 et dimanche 6 mars, le groupe propose en effet une programmation « diabolique » avec notamment le retour du MotoGP et de Fabio Quartararo alias « El Diablo ».

Quatre mois après son sacre de Champion du Monde de MotoGP, Fabio Quartararo remet sa couronne en jeu. La compétition reprend ce week-end avec le Grand Prix du Qatar.

Outre la reprise du championnat phare de moto, les antennes du Groupe CANAL+ proposeront également des matchs de prestige en Premier League, Ligue 1 et TOP 14 avec le derby mancunien dans lequel les « Reds Devils » de Cristiano Ronaldo devront se surpasser pour battre le leader du championnat, OGC Nice – PSG à 5 jours du match retour des parisiens contre le Real Madrid en 8ème de finale de Ligue des Champions et Stade Français – Toulouse, l’une des plus belles affiches du TOP 14.

Sur CANAL+, Pauline Sanzey incarnera ce week-end diabolique avec trois rendez-vous MotoGP en plateau, ce samedi : 9h15, 12h15 et 23h15. Au menu notamment, une interview exclusive d’El Diablo avant les qualifications du GP du Qatar.

Ajoutons qu’à 2 semaines de la reprise du Championnat du Monde de Formule 1, le pilote Ferrari Charles Leclerc sera l’invité de l’émission CANAL SPORTS CLUB.

MOTOGP :

• Plateau « Diabolique » à 9H15 le samedi 05/03 sur CANAL+

• Plateau « Diabolique » à 12H15 le samedi 05/03 sur CANAL+

• plateau « Diabolique » à 23H15 le samedi 05/03 sur CANAL+

• Grand Prix du Qatar à 16H le dimanche 06/03 sur CANAL+

CANAL SPORTS CLUB

• Samedi 05/03 à 19H sur CANAL+ : invité exceptionnel CHARLES LECLERC

PREMIER LEAGUE J28 :

• Samedi 05/03 à 13H30 sur CANAL+SPORT : Leicester – Leeds

• Samedi 05/03 à 16H00 sur CANAL+SPORT : Burnley – Chelsea

• Samedi 05/03 à 18H30 sur CANAL+SPORT : Liverpool – West Ham

• Dimanche 06/03 à 15H00 sur CANAL+SPORT : Watford – Arsenal

• Dimanche 06/03 à 17H30 sur CANAL+ : Manchester City – Manchester United

LIGUE 1 UBER EATS J27 :

• Samedi 05/03 à 21H sur CANAL+DECALE : Nice – PSG

• Dimanche 06/03 à 17H05 sur CANAL+SPORT : Lille – Clermont

TOP 14 J20 :

• Samedi 05/03 à 14H50 sur CANAL+DECALE : Castres – Montpellier

• Samedi 05/03 à 17H sur CANAL+ : Multiplex 4 matchs

• Samedi 05/03 à 21H05 sur CANAL+ : Clermont – Lyon

• Dimanche 06/03 à 21H05 sur CANAL+ : Stade Français – Toulouse

