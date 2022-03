TOP 15 des Masters « Management du sport et de l’e-sport » (Classement Eduniversal 2022)

Il y a quelques jours, Eduniversal a publié son classement 2022 des Masters « Management du Sport et de l’e-sport ».

Depuis plus de 30 ans, les diplômes formant aux métiers du sport se sont multipliés, s’adaptant à l’évolution du secteur. Sur la thématique « Sport Business », le nombre de formations a explosé ces dernières années. Difficile pour les bacheliers et étudiants de s’y retrouver.

Pour faire votre choix, le seul conseil que nous pouvons vous (re)donner est de comparer les formations (Bac +3, Bachelor, Bac +5, MBA, …) se renseigner sur la reconnaissance des diplômes, ce que sont devenus les anciens étudiants, le coût de la formation…

(Pour vous aider dans votre quête, vous pouvez consulter notre annuaire des diplômes « sport business » ici)

« Nous sommes très fiers que le MS MOS Audencia soit reconnu comme le 1er Master Sport de France »

Pour 2022, c’est le Mastère Spécialisé Management Responsable des Organisations Sportives (MS MOS) Audencia qui arrive à la première place du classement Eduniversal des masters Management du Sport et de l’e-sport.

« Nous sommes très fiers que le MS MOS Audencia soit reconnu comme le 1er Master Sport de France. Cela concrétise le travail de toute une équipe et de tous les intervenants qui mettent une belle énergie à l’animation du programme » nous précise Etienne Cassagne, Directeur du diplôme. « Cette 1ère place est également un gage de qualité puisque ce classement se base en grande partie sur l’expérience étudiante, l’employabilité et la reconnaissance du programme par les acteurs du Sport ! Les promotions du MS MOS comptent entre 30 et 40 étudiants chaque année. »

Qu’est-ce qui fait du MS MOS le meilleur master Sport de France ? « Sa longévité, ses 30 ans : une sécurité, un gage de sérieux, de renouvellement constant, ses centaines d’Alumni dans le Sport. Sa capacité à s’adapter aux enjeux actuels du Sport : une professionnalisation de plus en plus forte de toutes les organisations sportives (structures privées et publiques) et également une sensibilisation évidente aux enjeux sociétaux et environnementaux auxquels le Sport doit répondre » ajoute Etienne Cassagne.

Classement Eduniversal 2022 – TOP 15 des masters Management du Sport et de l’e-sport

1/ Audencia – Mastère Spécialisé® Management Responsable des Organisations Sportives (MS MOS)

2/ KEDGE Business School – MSc International Sport & Event Management

3/ Université Paris-Saclay – Master 2 Sport, Leisure and Event Management (SLEM)

4/ SPORTS MANAGEMENT SCHOOL – MBA en management du sport

5/ MBA ESG – MBA Management du Sport

6/ emlyon business school – MSc in Sports Industry Management

7/ ILEPS Ecole Supérieure des Métiers du Sport et de l’Enseignement – Master Sciences du Management et Métiers du Sport (SMMS)

8/ INSEEC MSc & MBA – MSc2 Marketing & Management du Sport

9/ ESG Sport – Mastère Sport Business

10/ ESC Pau Business School – MSc Sport Sustainable Management

11/ DIGITAL COLLEGE – Ms Management digital et sport

12/ EFAP – MBA Spécialisé Sport Business & Communication

13/ IAE Gustave Eiffel Campus Marne-la-Vallée – Master STAPS Management du Sport

14/ G. BS école de management spécialisée secteur du Jeu Vidéo – MBA Management Jeux Vidéo et Esport

15/ TSM – Master Management du Sport