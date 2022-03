Présidentielle 2022 : Le CNOSF dévoile ses 20 propositions pour le sport en France

Alors que la prochaine présidence sera celle des JO de Paris 2024, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) s’invite dans les débats pour faire du sport une thématique à ne pas oublier chez les candidats.

Ce matin, Brigitte Henriques, présidente du CNOSF, a présenté une liste de 20 propositions du mouvement sportif français pour le prochain quinquennat présidentiel. Ces propositions, articulées autour de 4 grandes ambitions, vont être envoyées à tous les candidats à l’élection présidentielle. Pour consulter l’intégralité du document au format PDF, c’est ici

Parmi celles-ci, le CNOSF souhaite notamment programmer une COP du Sport en 2023, lutter contre la sédentarité des jeunes et rendre accessible 30 minutes d’activités physiques et sportives par jour pour tous, décliner un « Plan Marshall » du bénévolat sportif, renforcer le statut des athlètes de haut niveau ou encore poursuivre une politique volontariste en matière de diplomatie sportive.

« Pour faire enfin bouger les lignes, le mouvement sportif invite plus que jamais les candidats à s’engager à porter le sport comme une des grandes causes nationales du prochain quinquennat. Un dossier majeur sur lequel le CNOSF et les têtes de réseau du sport français ont invité les principaux candidats à s’exprimer lors d’un grand rendez-vous programmé à la Maison du Sport Français, la matinée du jeudi 17 mars prochain » ajoute le CNOSF.

Les 20 propositions sport du CNOSF pour l’élection présidentielle 2020

Axe 1 – Pour une relation de confiance et ambitieuse entre l’Etat et le mouvement sportif

1 – En 2023 : programmer la COP du sport, une mobilisation inédite des acteurs du secteur

2 – Après 2024 : faire du sport une grande cause nationale pour réussir l’Héritage

3 – Assurer une présence forte et transversale du sport au sein de l’architecture gouvernementale

4 – Rénover le périmètre de la relation entre l’Etat et les fédérations

5 – Poursuivre le déploiement de la nouvelle gouvernance du Sport

6 – Sacraliser une trajectoire budgétaire du Sport à la hauteur de l’ambition

7 – Mesurer l’impact du sport et la pertinence de ses politiques publiques

Axe 2 – Pour une France qui bouge grâce à nos clubs et nos éducateurs

8 – Rendre accessible 30 min d’activités physiques et sportives par jour pour tous

9 – Lutter contre la sédentarité des jeunes

10 – Porter une politique ambitieuse en faveur du sport-santé

11 – Développer la pratique sportive féminine

12 – Remettre le sport au cœur de la vie des personnes en situation de handicap

Axe 3 – Pour une société du « mieux vivre ensemble »

13 – Faciliter la construction de parcours d’engagement des jeunes au sein du mouvement sportif

14 – Décliner un plan Marshall du bénévolat sportif

15 – Renforcer la dimension environnementale et les engagements sociétaux du mouvement sportif

16 – Poursuivre une collaboration étroite entre le mouvement sportif et l’Etat pour lutter contre toutes les formes de dérives dans le sport

Axe 4 – Pour un sport français qui performe et rayonne

17 – Mieux réguler le sport professionnel et défendre le modèle sportif européen

18 – Renforcer le statut des athlètes de haut niveau et de niveau semi-professionnel

19 – Poursuivre une politique volontariste en faveur du rayonnement de la France du sport

20 – Intégrer le mouvement sportif comme un acteur économique et diplomatique à l’international