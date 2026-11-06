SPORSORA, l’association qui fédère les acteurs de l’économie du sport en France, vient de dévoiler une nouvelle version de son site internet. Une refonte destinée à faciliter les échanges entre professionnels et à améliorer l’accès aux services et contenus proposés à ses membres.

Accessible sur sporsora.com, cette nouvelle plateforme se veut plus moderne, intuitive et adaptée aux besoins des professionnels du sport business.

Un nouvel annuaire pour connecter les acteurs du sport business

Parmi les principales nouveautés figure un annuaire des membres entièrement repensé, permettant d’identifier plus facilement les entreprises et organisations du réseau et de favoriser les opportunités de mise en relation.

SPORSORA propose également un espace ressources modernisé, regroupant ses études, publications et contenus exclusifs. L’association publie régulièrement des analyses sur l’économie du sport, notamment sur la répartition des investissements en sponsoring sportif en France.

Un calendrier des événements permet désormais de retrouver les rendez-vous du réseau, dont les Trophées SPORSORA du marketing sportif.

Enfin, chaque adhérent bénéficie d’un espace membre personnalisé pour accéder plus facilement aux services de l’association.

La conception de ce nouveau site a été réalisée par l’agence WEB Stratégies, membre du réseau SPORSORA, avec l’accompagnement de Philippe Larroque.