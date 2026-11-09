Demain le Sport 2026 : une cinquième édition dédiée à la transmission

Le sport et ses enjeux de transmission seront au cœur de la cinquième édition de « Demain le Sport », organisée le mardi 10 novembre à Paris par Radio France, L’Équipe et TF1. Plusieurs personnalités du monde sportif, dont Clarisse Agbegnenou, Raphaël Varane et Nikola Karabatic, sont attendues pour cette journée de conférences et de débats.

Une idée de la transmission. Pour cette cinquième édition, « Demain le Sport » place la transmission au centre des échanges. À la Maison de la Radio, cette journée organisée par Radio France, L’Équipe et TF1 s’intéressera à ce qui se joue au-delà de la performance, avec l’idée que le sport repose aussi sur le partage et sur la volonté de perpétuer un héritage pour le léguer aux générations futures.

Cette thématique sera abordée à travers plusieurs conférences et débats réunissant acteurs et personnalités du monde sportif. Quelque 17 masterclasses et tables rondes rythmeront cette journée, ouverte à tous et gratuite.

Des invités d’exception : Clarisse Agbegnenou, Raphaël Varane et Nikola Karabatic

Autour des thèmes de la transmission et de la reconversion, l’équipe éditoriale a retenu plusieurs temps forts :

« Transmission, vision et ambition : partager une expérience pour mieux préparer demain » , avec Raphaël Varane ;

, avec Raphaël Varane ; « Passer le relais : les compétences du sport changent de terrain » , avec Blaise Matuidi (champion du monde de football), Yohan Benalouane (ex-footballeur professionnel, cofondateur du fonds Origins) et Allison Pineau (championne olympique et championne du monde de handball) ;

, avec Blaise Matuidi (champion du monde de football), Yohan Benalouane (ex-footballeur professionnel, cofondateur du fonds Origins) et Allison Pineau (championne olympique et championne du monde de handball) ; « Une nouvelle vie, ça se construit ! », avec Nikola Karabatić (triple champion olympique de handball).

D’autres thématiques seront à l’affiche, comme l’essor des nouveaux sports et leur médiatisation, avec le MMA (« Savoir se créer une histoire »), ou encore la place des femmes dans le sport (« Femmes et sport : le défi du corps au fil du temps »), avec Blandine L’Hirondel (vainqueure de l’UTMB en 2026) et Clarisse Agbegnenou (triple championne olympique de judo).

Une course solidaire le lendemain

Le lendemain, mercredi 11 novembre, Demain le Sport jouera les prolongations avec une course solidaire. Les 5 km Matmut s’élanceront à 10 heures dans le bois de Boulogne, à Paris, au profit de Premiers de Cordée, une association engagée pour rendre le sport accessible aux enfants hospitalisés et en situation de handicap. Il s’agit de parcourir « 5 kilomètres à son rythme, en courant ou en marchant, sans chronomètre et sans pression », avec pour objectif de « partager un moment sportif et convivial, tout en soutenant une belle cause », souligne l’organisation.