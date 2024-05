Tennis – Stan Wawrinka « très enthousiaste à l’idée de m’associer à Bitpanda »

Présent à Paris pour participer à Roland-Garros, Stan Wawrinka a officialisé aujourd’hui la signature d’un nouveau partenariat avec Bitpanda.

Avant d’affronter Andy Murray au premier tour de cette édition 2024 de Roland-Garros, le joueur suisse s’associe à la plateforme de trading d’actions et autres cryptomonnaies. Déjà sponsor du FC Bayern Munich, Bitpanda renforce ainsi sa présence dans le sport.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de m’associer à Bitpanda, j’ai un réel intérêt pour la cryptographie et ce depuis un certain nombre d’années maintenant » explique Stanislas Wawrinka. « C’est une chose à laquelle j’aime consacrer mon temps en dehors du court de tennis, alors en m’associant avec une entreprise comme Bitpanda, je suis vraiment excité à l’idée de combiner ma passion avec le tennis. Mon père est un supporter du Bayern Munich, il y a donc un lien très fort entre les deux. J’ai hâte de les faire entrer dans le monde du tennis et de travailler ensemble sur de futurs projets. »