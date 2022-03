Sponsoring – « Three » demande le retrait temporaire de son logo sur le maillot de Chelsea FC

Hier, le gouvernement britannique a annoncé de nouvelles sanctions à l’encontre d’oligarques russes dont Roman Abramovich. Le propriétaire de Chelsea FC voit ses avoirs gelés ce qui entraîne des conséquences pour le club de Premier League.

Outre la vente de Chelsea mise en pause suite à ces sanctions, le club est également touché dans son quotidien et son fonctionnement. Le club a cependant été autorisé à poursuivre ses activités quotidiennes mais des restrictions importantes sont imposées.

Suite à cette annonce, le sponsor maillot 3 (Three) a demandé au club de suspendre temporairement le contrat et de retirer le logo de l’opérateur de télécommunications des maillots de match et autre visibilité au stade. « À la lumière des sanctions récemment annoncées par le gouvernement, nous avons demandé au Chelsea Football Club de suspendre temporairement notre parrainage du club, y compris le retrait de notre marque des maillots et autour du stade jusqu’à nouvel ordre » précise le communiqué de Three.

Une demande effectuée en marge du match de Premier League disputée hier par les Blues sur le terrain de Norwich (victoire de Chelsea 1-3). Hors pour ce match, les joueurs de Thomas Tuchel ont tout de même joué la rencontre avec des maillots floqués du 3 sur la face avant.

« Nous reconnaissons que cette décision aura un impact sur les fans de Chelsea qui suivent leur équipe avec passion. Cependant, nous pensons que compte tenu des circonstances et de la sanction gouvernementale en place, c’est la bonne chose à faire » ajoute Three. Reste à savoir si Chelsea FC acceptera cette demande et aura cette fois-ci le temps de fournir à ses joueurs des maillots sans le logo 3. Dimanche, les Blues accueillent Newcastle en championnat.

Pour rappel, 3 est le sponsor maillot de Chelsea depuis la saison 2020-2021 en remplacement de Yokohama Tires. Selon les médias anglais dont The Guardian, le montant du contrat sponsoring entre Three et Chelsea FC est évalué à quelques 40 millions de livres par saison (47M€ environ).