Naming – Le premier tournoi du World Padel Tour en France baptisé « Human Padel Open » (Toulouse 13-19 juin 2022)

Ce matin, les organisateurs du premier tournoi du World Padel Tour en France qui aura lieu en juin prochain ont dévoilé l’identité du premier partenaire-titre.

Organisé à Toulouse, l’évènement détenu par la société T&T Padel (Tony Parker et Teddy Riner) pour 2022 et 2023 a signé un contrat de Naming avec Human Immobilier, réseau d’agences immobilières.

« Je suis très fier que Human Immobilier nous accompagne sur la première étape de l’histoire en France. Une entreprise dynamique, innovante et proche des hommes, toutes les valeurs que l’on retrouve sur un terrain de Padel. C’est le début d’une très belle histoire pour le Human Padel Open et le développement du Padel en France. » explique Robin Haziza, Directeur du Human Padel Open, dans un communiqué.

Pour la production de cet évènement, l’organisation va travailler avec Sport Plus Conseil, agence qui appartient à Gaëtan Müller, Président Délégué du club de basket LDLC ASVEL appartenant à Tony Parker.

« Je suis très fier et heureux de lancer cette première édition du Human Padel Open, premier tournoi du World Padel Tour en France. Cela va être un très bel événement pour la ville de Toulouse, le département Haute-Garonne et la région Occitanie, que nous allons tenter de rendre fière à travers la réussite de ce beau projet. » ajoute Tony Parker, Président de T&T Global Management. Lors de la conférence de presse organisée à Toulouse, l’ancien joueur des Spurs a précisé qu’il se préparait à jouer pour le tournoi des célébrités qui sera organisé en parallèle.

Pour cette première édition, les organisateurs espèrent accueillir un total de 10 000 spectateurs. Les matchs se dérouleront au Palais des sports André Brouat (phases finales) et au club 4Padel (qualifications). Concernant le prize money, les joueurs et les joueuses se partageront un total de 170 000 euros. Les montants distribués seront identiques entre les hommes et les femmes puisque le World Padel Tour a récemment annoncé l’instauration de la parité. Pour rappel, le WPT doit faire face en ce début d’année 2022 à l’arrivée d’un nouveau circuit professionnel aux grosses ambitions porté notamment Qatar Sports Investments (QSI).

« Ville sportive par excellence, Toulouse est fière d’accueillir le Human Padel Open, 1er tournoi du World Padel Tour organisé en France. Nous avons l’habitude d’accueillir de grandes compétitions sportives dans toutes les disciplines, Toulouse mettra son expérience à profit pour faire de cette 1ère édition une grande réussite » explique Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse. « Cette compétition s’inscrit totalement dans notre volonté de promouvoir le sport et ses nombreuses vertus auprès du plus grand nombre. Toulouse sera à n’en pas douter à la hauteur de l’évènement pour proposer un grand moment de sport, de partage et de fête. »

Détenteur des droits du World Padel Tour en France jusqu’en 2026, Canal+ diffusera évidemment le tournoi de Toulouse avec très certainement une couverture intéressante pour le padel, discipline qui ne cesse de progresser en France et à travers le monde.