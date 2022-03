Tennis – Le prize money, les sponsors et les diffuseurs du BNP Paribas Open 2022 (Indian Wells)

Jusqu’au 20 mars, Indian Wells (Californie) accueille le premier Masters 1000 ATP et le second WTA 1000 de tennis de la saison 2022.

Pour ce tournoi qui propose deux tableaux principaux de 128 joueurs et 128 joueuses en simples, la répartition du prize money sera légèrement différente entre les hommes et les femmes.

Dans le détail, le vainqueur du tournoi chez les hommes empochera un chèque de 1,24M$ environ, soit un tout petit peu plus (+10 780$) que la somme allouée à celle qui soulèvera le trophée dans le tableau féminin. Lors de l’édition 2021 du tournoi reprogrammé en automne, le vainqueur Cameron Norrie avait empoché un chèque de 1,2M$.

Le prize money est également différent pour les finalistes et le 1er tour. Une défaite au premier tour chez les femmes rapportera un peu plus que chez les hommes (18 200$ contre 17 575$).

Prize Money BNP Paribas Open 2022 (Indian Wells) chez les hommes (ATP)

Vainqueur : 1 242 025$

Finaliste : 665 330$

1/2 finale : 343 985$

1/4 finale : 179 940$

1/8e finale : 94 575$

3e tour : 54 400$

2e tour : 30 130$

1er tour : 17 575$

Prize Money BNP Paribas Open 2022 (Indian Wells) chez les femmes (WTA)

Vainqueur : 1 231 245$

Finaliste : 646 110$

1/2 finale : 343 985$

1/4 finale : 179 940$

1/8e finale : 94 575$

3e tour : 54 400$

2e tour : 30 130$

1er tour : 18 200$

Dans le tableau de doubles, la répartition sera cette année la même chez les Messieurs et les Dames.

Prize Money BNP Paribas Open (Indian Wells) – Doubles Messieurs et Dames

Vainqueur : 426 000$ (426 010$ annoncés chez les femmes)

Finale : 225 980$

1/2 finale : 120 520$

1/4 finale : 61 100$

2e tour : 32 630$

1er tour : 17 580$

(par paires)

Les sponsors du BNP Paribas Open 2022 (Indian Wells)

Partenaire-titre du tournoi depuis 2009, BNP Paribas sera une nouvelle fois bien visible pour ce tournoi d’Indian Wells baptisé BNP Paribas Open. Un contrat de Naming qui offre notamment au groupe bancaire une forte visibilité sur la bâche de fond de court, comme sur d’autres tournois dont Roland-Garros.

« La bâche est vraiment l’élément de représentation de notre marque à Roland-Garros et à l’international. Il y a très peu de compétitions sportives où une marque est inscrite de manière aussi récurrente dans le temps… je ne vois pas d’équivalent. Pour BNP Paribas, c’est plus de 30 minutes de visibilité sur une heure de diffusion d’un match. » nous précisait Vincent-Baptiste Closon, responsable du sponsoring international de BNP Paribas, dans une interview de 2019.

It’s time for ATP qualifying action in the desert Tuesday’s Order of Play 👉 https://t.co/n6dleLjKhg#IndianWells pic.twitter.com/HKJ91aqIRm — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 8, 2022

Derrière, les autres sponsors du tournoi 2022 sont Rolex, Bank of the West, Emirates, Fila, Head / Penn, City of Indian Wells, Motorola, On Location, Masimo, Hologic, Pacaso, Tennis Warehouse, BMW, Baccarat, Corona Premier, Eisenhower, Enterprise, Moët & Chandon, Melissa’s, Pepsi, Plexipave, Sipsmith.

TV – Le tournoi masculin sur Eurosport, le féminin sur beIN SPORTS

Pour suivre le BNP Paribas Open 2022 en France, les habitués ne seront pas déstabilisés puisque le tournoi ATP sera diffusé sur Eurosport et le tournoi WTA sur beIN SPORTS.

Sur Eurosport, Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément, Jean-Paul Loth et Eric Deblicker accompagneront les téléspectateurs tout au long du Masters 1000. Qui de Daniil Medvedev, numéro 1 mondial depuis deux semaines, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime, Cameron Norrie, Hubert Hurkacz ou encore Gaël Monfils remportera le tournoi ?

Sur beIN SPORTS, les spectateurs auront notamment l’occasion de découvrir l’entrée en vigueur du nouveau contrat de Naming signé il y a quelques jours entre le WTA Tour et Hologic. Une société spécialisée dans le domaine de la santé de la femme qui sera visible sur le filet ainsi que sur le court via la publicité virtuelle.

et aussi