L’histoire magique d’Alice pour le reveal du nouveau maillot domicile de Chelsea FC pour la saison 2020-2021

Aujourd’hui, Chelsea FC a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2020-2021. Conçu par Nike, le jersey surprend notamment par l’arrivée de « 3 » sur la face avant du maillot.

Après 5 saisons de partenariat avec Yokohama Tires, le club londonien accueille un nouveau sponsor maillot avec Three, opérateur de télécommunications. Un deal annoncé en début d’année 2020 et signé pour trois saisons.

Pour accompagner le lancement de son nouveau maillot et la campagne « It’s a Chelsea Thing », Chelsea a réalisé une vidéo promotionnelle mettant en scène une petite fille nommée Alice dans une histoire fantastique narrée par Ruud Gullit

Un nouveau maillot qui sera porté par les joueurs de Chelsea ce soir à l’occasion du match de Premier League contre West Ham. Un maillot qui sera floqué « NHS » et « Black Lives Matter ».

Un nouveau maillot qui s’est affiché également en grand à Londres sur l’écran publicitaire de Piccadilly Circus grâce à Hyundai, sponsor présent sur la manche des Blues depuis 2018.

#ThePrideOfLondon in the heart of London, with @Hyundai_Global! pic.twitter.com/1N3lNeJlMB

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2020