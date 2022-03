Olympique Lyonnais : Vers une sortie des actionnaires IDG et Pathé ?

Hier, l’Olympique Lyonnais a réagit au communiqué annonçant que les deux actionnaires Pathé et IDG Capital ont fait appel à la banque Raine pour évaluer leurs options stratégiques et financières concernant leurs participations respectives dans le club.

En fin de journée, OL Groupe a annoncé prendre acte des intentions déclarées par Pathé et IDG. « OL Groupe rappelle que, comme annoncé lors de la présentation des résultats semestriels le 16 février dernier, il travaille activement à un projet de renforcement de sa structure financière. Ces travaux sont menés conformément aux orientations décidées par les administrateurs et administratrices d’OL Groupe lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 15 février dernier. » Une manière pour l’Olympique Lyonnais de montrer que la situation n’est pas subie.

« Les travaux et opérations d’OL Groupe menés sous la direction de Jean-Michel Aulas s’inscriront dans une logique de continuité et de permanence de la direction. »

« Ces travaux ont pour objectif de permettre la poursuite des projets de développements qui comprennent notamment l’Arena multifonctionnelle dont la construction a débuté et qui s’inscrit dans le projet OL Vallée ; l’équipe féminine OL Reign à Seattle (Etats-Unis) ; et les investissements d’OL Groupe dans l’ASVEL, dont l’équipe masculine est depuis la saison 2021/22 membre permanent de l’Euroligue. Dans ce contexte, OL Groupe va poursuivre la mise en œuvre de ces projets structurants, conformément aux orientations du Conseil d’Administration, en visant à faire converger, dans toute la mesure du possible, le projet de renforcement de sa structure financière avec les aspirations de Pathé et IDG. Les travaux et opérations d’OL Groupe menés sous la direction de Jean-Michel Aulas s’inscriront dans une logique de continuité et de permanence de la direction. »

Le détail des actionnaires d’OL Groupe

Au 30 novembre 2021, c’est la société HOLNEST, détenue à 100% par la famille Aulas, qui était actionnaire majoritaire d’OL Groupe avec 27,56% du capital.

De son côté, le groupe chinois IDG, entré au capital en 2016, détient 19,74% et Pathé 19,26%