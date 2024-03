ibis Styles et ibis budget de retour sur le Tour de France dès 2024

Les deux marques du groupe ACCOR deviennent fournisseurs officiels du Tour de France et du Tour de France femmes dans la catégorie « hôtellerie et hébergements touristiques »

Déjà fournisseur du Tour entre 2006 et 2017, « la famille ibis » renoue avec la plus prestigieuse course de vélo. Les hôtels ibis Styles et ibis budget sont désormais lié au Tour de France homme et femme pour 3 ans, de 2024 à 2026.

Si le parcours de l’édition 2024 est inédit (départ de Florence, arrivée à Nice) en raison des Jeux de Paris, il permet à ibis de compter « 58 établissements… à proximité des parcours y compris à l’étranger (Pays-Bas – Belgique) ».

12 de ces établissements hébergeront les équipes lors du Tour. Des « animations dans les hôtels sur les étapes clé de l’édition 2024, avant d’être étendu à l’ensemble des hôtels français en 2025 et 2026 » sont donc prévu, comme l’annonce ibis.

Enfin, ibis disposera d’une flotte de 4 véhicules au sein de la caravane, 2 pour ibis Styles et 2 pour ibis budget. Chaque marque organisera des animations propres à son identité aux lignes de départ et d’arrivée. La chaîne d’hôtels fera également gagner des expériences au sein de la caravane ou à travers le Tour de France Club.

