La NFL disputera pour la première fois un match officiel en France. Le Stade de France accueillera la rencontre Saints–Browns le 25 octobre 2026.

La NFL va officiellement poser ses valises en France. Selon les informations de RMC Sport, un premier match de saison régulière se disputera à Paris le 25 octobre 2026, au Stade de France. L’affiche opposera les New Orleans Saints aux Cleveland Browns.

🚨 INFO RMC SPORT 🚨 Après des mois de négociations, c’est enfin acté: le premier match de NFL en France aura lieu à Paris, au Stade de France, le 25 octobre 2026. Il opposera les New Orleans Saints aux Browns de Cleveland.https://t.co/6eK4SXMFYf — RMC Sport (@RMCsport) February 1, 2026

Avec ses 80 000 places, le Stade de France s’est imposé comme le choix logique pour accueillir cet événement inédit. La présence des Saints n’est pas une surprise : la franchise est l’une des plus actives sur le marché français. Un spot promotionnel a déjà été tourné à Saint-Denis avec le quarterback des Browns Shedeur Sanders.

Le Racing 92 se mobilise déjà

En amont de l’annonce officielle, attendue ce lundi vers 17 heures, plusieurs activations ont été lancées. Le Racing 92 a notamment organisé une opération conjointe avec la NFL, avec des lots dédicacés par Tyler Shough à gagner lors d’un match à domicile.

Ce rendez-vous marque une étape importante pour le développement du football américain en France, troisième marché européen de la NFL avec près de cinq millions de fans. Toujours selon nos confrères, Il est le fruit de longs échanges entre la ligue nord-américaine, le Stade de France, GL Events, la Fédération française de football américain et les autorités sportives françaises.

A lire aussi : La NFL et les New Orleans Saints envisagent sérieusement un premier match à Paris en 2026 ou 2027