eSport – Hummel nouvel équipementier de la Team Vitality en remplacement d’adidas

L’équipe française eSport Team Vitality a officialisé cette semaine son partenariat avec l’équipementier sportif Hummel. Les deux parties sont désormais liés jusqu’en 2026.

Team Vitality et Hummel lancent la campagne « Let’s play together ! » (« Jouons ensemble ! »). Dorénavant, les rosters porteront un maillot aux couleurs traditionnelles de Vitality, jaune et noir. Les célèbres signes d’Hummel comme « le scapulaire » (sur le torse), mais aussi le « V » (dans le dos) font également parti du design.

Une annonce qui fait « le buzz ». En effet, le club français a pour logo une abeille alors la marque danoise, un bourdon… Deux insectes évidemment présents sur le nouveau maillot de la Team Vitality. Ces derniers et Hummel annoncent de surcroît que leur slogan « Let’s play together ! » sera « décliné à travers de nombreuses activations physiques et digitales pendant l’année 2023 ».

Les fans auront aussi l’occasion de découvrir de futures sorties avec des maillots « anniversaire » ou « événements » tout au long de l’année.

Le maillot est d’ailleurs dès à présent disponible en pré-commande au prix de 79,99€ sur le site du club. L’e-sport n’est pas une première pour Hummel puisque la marque est déjà le sponsor de l’équipe danoise Astralis.

La marque succède ainsi à adidas qui confectionnait depuis 2017 les équipements de l’équipe eSport.

« Nous sommes ravis d’accueillir hummel en tant que nouvel équipementier de Team Vitality pour ces trois prochaines années. » commente Nicolas Maurer, CEO et cofondateur de Team Vitality, dans un communiqué. « C’est un privilège de pouvoir écrire l’histoire de notre dixième année d’existence ensemble et autour de valeurs fortes pour l’e-sport. »

