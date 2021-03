TeamViewer nouveau sponsor maillot de Manchester United en remplacement de Chevrolet

Aujourd’hui, Manchester United a officialisé l’arrivée de son nouveau sponsor maillot principal en remplacement de Chevrolet dès la saison 2021-2022.

Une nouvelle page se tourne pour les Red Devils. Le club de Premier League a signé un contrat de partenariat de 5 saisons (2021-2026) avec TeamViewer, société allemande spécialisée dans la technologie d’assistance à distance permettant le partage d’écran d’un ordinateur ou smartphone.

Selon le média britannique Sky Sports News, le nouveau contrat sponsoring de 5 saisons signé entre TeamViewer et Manchester United est estimé à 235 millions de livres, soit environ 273 millions d’euros, soit une moyenne de 54,6M€ par an.

« La nécessité de se connecter et de collaborer à distance n’a jamais été aussi importante pour le monde entier et notre communauté d’1,1 milliard de fans et d’abonnés » précise Richard Arnold, directeur général de Manchester United, dans un communiqué. En s’associant à Manchester United, TeamViewer s’est fixé comme objectif d’accélérer la convergence entre sport et technologie.

« Ensemble, en tant que Team United, nous pouvons élever la Fan Experience à un nouveau niveau »

Un partenariat majeur qui laisse présager bien évidemment de nombreuses activations marketing autour de la technologie. « Ensemble, en tant que Team United, nous pouvons élever la Fan Experience à un nouveau niveau » ajoute Oliver Steil, le CEO de TeamViewer. Les possibilités seront nombreuses et s’inspireront certainement des activations menées par d’autres sociétés technologiques ces derniers mois avec la Covid-19. On pense notamment à Microsoft Teams avec la NBA ou encore à l’application vidéo Zoom.

Pour rappel, Chevrolet était le sponsor maillot des Red Devils depuis la saison 2014-2015. Le constructeur automobile américain, qui n’est plus présent sur le vieux continent, sera resté 7 saisons le sponsor maillot face du club.

Quelle intégration de TeamViewer sur le maillot de Manchester United ?

Reste à savoir comment TeamViewer sera visible sur le maillot de Manchester United. Quel sera le coloris ? Il y aura-t-il seulement la mention « TeamViewer » le logo des flèches ou les deux ? Sur Twitter, les supporters des Red Devils ont déjà partagé leurs espoirs et idées d’intégration.