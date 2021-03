L’agence Lafourmi accompagne le PSG pour sa campagne d’abonnement saison 2021-2022

A quelques mois de la fin de la saison 2020-2021 de Ligue 1 Uber Eats encore incertaine, tant sur le plan sportif que sanitaire, le Paris Saint-Germain lance sa nouvelle campagne d’abonnement 2021-2022.

Quand les évènements sportifs pourront-ils accueillir à nouveau du public dans une capacité maximale ? En attendant une évolution favorable de la crise sanitaire actuelle, les organisations sportives et notamment les clubs se projettent déjà sur la prochaine saison.

Les supporters au centre de la campagne, plus que jamais

Accompagné par l’agence LaFourmi, le PSG lance sa campagne d’abonnement 21-22 et remet les supporters du club à l’honneur. Plus que jamais, que ce soit d’un point de vue financier pour les clubs ou encore pour l’expérience globale du spectacle sportif, les supporters sont indispensables au football professionnel. « Tout est plus fort en leur présence » rappelle l’agence de marketing sportif.

En print, la campagne illustre le vide des tribunes VS la ferveur d’autrefois. En parallèle, une vidéo a été tournée au Parc des Princes et met en scène Marquinhos, le capitaine du club de la capitale.

Pour s’abonner, les fans du PSG devront tout d’abord s’inscrire sur la liste d’attente gratuite. 3 formules sont disponibles avec l’offre le Virage, l’offre Tribune et l’offre Club Premier. Des abonnements qui offrent quelques services comme la revente de places, le prêt de l’abonnement ou encore le membership au programme MyParis offrant des expériences privilégiées.

Offre Virage (Auteuil)

Offre Tribune

Offre Club Premier

Comme en début de saison 2020-2021, si le contexte sanitaire n’est pas favorable à l’accueil de tous les abonnés du Paris Saint-Germain, le club ne procédera à aucun prélèvement pour tous ses abonnés particuliers.

Les abonnements proposés dans les 3 formules pour le grand public offrent une place pour tous les matchs de Ligue 1 Uber Eats et Coupe de France ainsi que certains matchs d’UEFA Champions League en fonction du type d’abonnement choisi.