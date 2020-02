Teddy Riner nouvel ambassadeur de Basic-Fit

En ce début d’année olympique, Teddy Riner accueille l’arrivée d’un nouveau partenaire avec Basic-Fit. La chaîne de clubs de fitness a signé un contrat de 5 ans avec le judoka français.

Dans le cadre de cet accord, Teddy Riner partagera notamment de nombreux conseils avec les membres de l’enseigne qui compte quelques 350 clubs partout en France. « Teddy Riner réalisera des sessions d’entraînements haute intensité HIIT qui seront partagées tout au long de l’année pour le plaisir des amateurs de fitness. Il partagera également des conseils motivants au travers du nouveau format d’entrainement Audio, guidant oralement les membres dans leur exercice. Enfin, il animera avec enthousiasme un cours collectif virtuel GXR, en exclusivité pour les membres Basic-Fit. » précise le communiqué.

« Nous sommes très fiers de démarrer cette année 2020 par la signature de ce partenariat avec le grand champion Teddy Riner, l’un des sportifs et personnalités préférés des Français, avec qui nous partageons une grande mission : celle de promouvoir la pratique du sport. Avec plus de 350 clubs partout en France et un abonnement à prix accessible, nous permettons à tous d’exercer une activité sportive régulière », a ajouté Susanne de Schepper, Directrice des Opérations Basic-Fit France.

Pour cette saison 2020, Teddy Riner peut également compter sur le soutien d’autres partenaires comme Under Armour, Crédit Agricole, Audemars Piguet, Accor, Ford, Bank of Africa ou encore Maroc Telecom.