Tennis – Le détails du prize money de Wimbledon 2021 (en baisse de 5,2%)

Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, Wimbledon revient en 2021 avec une jauge limitée et un prize money global en baisse de 5,2% par rapport à 2019. Un moindre mal pour les joueurs et joueuses, sauf pour les meilleurs d’entre eux.

Dans le détail, le All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) va distribuer une dotation financière totale de 35,016 millions de livres, soit environ 42 millions d’euros. Une somme supérieure à celle distribuée il y a quelques semaines par Roland-Garros (34,3M€), tournoi qui a subi deux éditions « COVID-19 ». Une situation que n’a pas connu le troisième Grand Chelem de la saison. Grâce à une assurance contractée avant la crise du coronavirus, l’organisation de Wimbledon a pu toucher la somme de 174M£ suite à l’annulation de l’édition 2020. Une bouée de sauvetage qui a autorisé le Grand Chelem à distribuer un prize money aux joueurs et joueuses l’été dernier malgré l’annulation du tournoi !

Malgré la baisse de 5,2% du prize money, Wimbledon a décidé, comme la majorité des tournois, de ne pas faire subir le rognage aux joueurs et joueuses éliminés dès les premiers tours. Ainsi, ce sont les dotations pour les vainqueurs, finalistes, et 1/2 finalistes des tableaux de simples qui subiront les plus fortes baisses par rapport à 2019.

Tennis – Le détail du prize money de Wimbledon 2021

Le vainqueur de Wimbledon 2021, simples messieurs et dames, empochera un chèque d’1,7 million de livres, soit environ 2 millions d’euros. Une somme en diminution de 27,7% par rapport à l’édition 2019. Une défaite au premier tour du tableau principal rapportera 48 000£ (+6,7%) et une défaite au premier tour des qualifications 8 500£ (+21,4%).

Simples Messieurs et Dames

Vainqueur : 1,7M£ environ 2M€ (-27,7% VS 2019)

Finaliste : 900 000£ (-23,4%)

1/2 finale : 465 000£ (-20,9%)

1/4 finale : 300 000£ (+2%)

1/8e finale : 181 000£ (+2,8%)

3e tour : 115 000£ (+3,6%)

2e tour : 75 000£ (+4,2%)

1er tour : 48 000£ (+6,7%)

Qualifications

3e tour : 25 500£ (+13,3%)

2e tour : 15 000£ (+17%)

1er tour : 8 500£ (+21,4%)

Doubles Messieurs et Dames

(par paire)

Vainqueurs : 480 000£ (-11,1% vs 2019)

Finalistes : 240 000£ (-11,1%)

1/2 finale : 120 000£ (-11,1%)

1/4 finale : 60 000£ (-10,4%)

3e tour : 30 000 (-6,3%)

2e tour : 19 000£

1er tour : 12 000£

Double Mixte

(par paire)

Vainqueurs : 100 000£ (-13,8%)

Finalistes : 50 000£ (-13,8%)

1/2 finale : 25 000£ (-13,8%)

1/4 finale : 12 000£ (-17,2%)

3e tour : 6 000£ (-14,3%)

2e tour : 3 000£ (-14,3%)

1er tour : 1 500£ (-14,3%)

Tennis Fauteuil