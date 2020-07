Tennis – Malgré l’annulation de l’édition 2020, Wimbledon va distribuer un prize money aux joueurs et joueuses

Malgré l’annulation de l’édition 2020 de Wimbledon en raison de l’épidémie de Covid-19, les organisateurs ont annoncé qu’ils allaient tout de même distribuer un prize money aux joueurs et joueuses qui auraient participé au tournoi.

Au total, le All England Lawn Tennis Club (AELTC) va distribuer 10 millions de livres, soit environ 11,1 millions d’euros.

Dans le détail et en se basant sur le classement, les 224 joueurs et joueuses prévus pour les qualifications vont toucher 12 500£ et les 256 joueurs et joueuses du tableau principal simples hommes et dames vont toucher 25 000£. Pour les tableaux principaux de doubles, 120 joueurs et joueuses vont recevoir 6 250£. Des dotations financières seront également remises pour les épreuves de tennis fauteuil.

Wimbledon – 127 millions d’euros d’indemnités grâce aux assurances ?

« Il faudra plusieurs mois à Wimbledon pour récupérer les pertes liées à l’annulation mais l’impact sur les finances sera minime. » a récemment précisé Richard Lewis, Directeur Exécutif de Wimbledon. Ce dernier n’a pas confirmé le chiffre spectaculaire de plus de 114 millions de livres, environ 127 millions d’euros, avancé par plusieurs médias concernant la potentielle indemnité que pourrait toucher Wimbledon qui avait souscrit à une assurance annulation comprenant les pandémies. « J’ai vu des chiffres spéculatifs et je n’en reconnais aucun », a-t-il ajouté.