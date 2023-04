4 français sur 5 pensent que le sponsoring est utile aux entreprises (étude Occurrence – mars 2023)

La semaine dernière, Sporsora et Entreprises & Médias ont dévoilé l’étude réalisé par le cabinet Occurrence portant sur la perception du sponsoring sportif.

Pour mener à bien son étude, Occurrence a réalisé une enquête en ligne du 2 au 7 mars 2023 auprès d’un échantillon représentatif des français (+18 ans) composé de 1 500 personnes.

Selon cette étude, 3 français sur 4 connaissent le concept du sponsoring, 4 sur 5 pensent que le sponsoring est utile au sport ou encore que 4 français sur 5 pensent que le sponsoring est utile aux entreprises.

« Cette étude constitue une source utile pour les directeurs de communication des entreprises. Derrière un sponsor, il y a ainsi une entreprise qui porte des engagements sociétaux et RSE. Une réalité augmentée et concrétisée de ces entreprises qui en période de difficulté, comme lors du Covid, n’ont pas lâché les sportifs, les clubs et les fédérations » explique Assaël Adary, Co-fondateur et Président du cabinet d’études et de conseil Occurrence, dans un communiqué. « Notre métier premier est d’apréhender les comportements, et l’on observe un fort coefficient émotionnel du sponsoring comparé à la publicité. Il va donc au-delà de la notoriété et de la visibilité en apportant un capital sympathie et une réelle utilité ».

Une étude réalisée pour Sporsora et Entreprises & Médias qui s’est également intéressée aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et à la Coupe du Monde de Rugby 2023.