Paris 2024 – Allianz France dévoile sa nouvelle campagne « On a tous besoin de quelqu’un sur qui s’appuyer »

Partenaire TOP du Comité International Olympique (CIO), Allianz dévoile sa nouvelle campagne française autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qui se dérouleront dans plus d’un an.

Accompagné de l’agence Ogilvy Paris, l’assureur a décidé de valoriser et mettre en avant la relation de confiance entre l’athlète et son coach avec le spot « On a tous besoin de quelqu’un sur qui s’appuyer ».

Dans le spot promotionnel ci-dessus réalisé par Stuart McIntyre, Allianz France met en avant 5 athlètes de ses ambassadeurs que sont Clarisse Agbegnenou (judo), Carlota Dudek (breakdance), Juliette Lacome (Surf), Loïc Pietri (judo) et Typhaine Soldé (para-athlétisme), accompagnés de leurs entraîneurs.

Avec cette campagne « On a tous besoin de quelqu’un sur qui s’appuyer », Allianz compte évidemment illustrer la relation de confiance entre la société et ses assurés. Une campagne diffusée pour la première fois dimanche 16 avril sur TF1 et M6 dans une version 60 secondes.

« Ce message est pour nous directement inspiré des valeurs de l’olympisme et du paralympisme, qui rejoignent celles d’Allianz en matière de résilience, de fiabilité et d’expertise, celles-là même qui nous permettent d’accompagner et de protéger nos clients au quotidien » ajoute Marie-Doha Besancenot, Directrice RSE, Marque et Communication d’Allianz France, dans un communiqué.

A lire aussi