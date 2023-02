Tennis – Waterdrop nouveau partenaire hydratation de l’ATP Tour

Cette semaine, l’ATP a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec la marque waterdrop.

Dans le cadre de ce contrat pluriannuel, waterdrop devient Partenaire Hydratation Officiel et Partenaire Gold de l’ATP Tour.

La société autrichienne, dans laquelle Novak Djokovic a investi, se positionne notamment sur le segment de l’hydratation sportive avec son produit « waterdrop Microlyte », un cube d’hydratation contenant cinq électrolytes et neuf vitamines, naturellement aromatisé et sans sucre ni caféine. En parallèle, la marque propose également des bouteilles réutilisables et des systèmes de filtration d’eau afin de réduire les déchets plastiques.

En tant que partenaire de l’ATP, waterdrop bénéficiera d’une visibilité et fournira notamment ses bouteilles réutilisables aux joueurs et staff. La marque sera bien visible lors de certains tournois avec l’installation de bancs d’hydratation sur les courts (avec fontaine) comme cette semaine à Marseille pour l’Open 13 Provence.

Reste à savoir si le fait de voir le circuit professionnel s’associer à une société dans laquelle un joueur en activité, en l’occurrence Djokovic, est actionnaire pose un problème d’éthique.

« La durabilité est quelque chose dont nos joueurs, nos tournois et nos fans se soucient profondément. Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux et c’est formidable d’avoir une marque passionnée comme Waterdrop qui nous soutient dans cette aventure. Nous sommes ravis de fournir à la communauté du tennis les produits d’hydratation les plus durables possibles » explique Daniele Sanò, directeur commercial de l’ATP, dans un communiqué.

Côté produit, waterdrop accompagne le début de ce nouveau partenariat en mettant en vente une bouteille en inox ATP Tour. Un produit (600ml) en édition limité vendu au prix de 35,90€.

« Bousculer l’industrie des boissons n’est pas seulement nécessaire, c’est une véritable urgence écologique » ajoute Martin Murray, PDG et fondateur de waterdrop. « Nous croyons fermement que les valeurs et les engagements déjà affichés par le monde du tennis correspondent parfaitement à notre vision. Cette nouvelle aventure avec l’ATP est le début d’une transformation majeure et profonde. Réduire notre utilisation de plastique et les émissions inutiles de CO2 sont des mesures que nous devons tous prendre. Nous sommes ravis de voir les meilleurs joueurs de tennis du monde utiliser nos bouteilles et bancs d’hydratation. C’est un symbole important de ce profond changement en cours dans l’industrie ».

Outre son investisseur et ambassadeur Novak Djokovic, la marque waterdrop utilise également sponsor de Taylor Fritz et de Danielle Collins.

