Merchandising – Maison Transversale met en vente l’affiche officielle du classico OM-PSG (100 exemplaires à 29,90€)

À l’occasion du Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain dimanche, Maison Transversale s’est associée à l’OM et propose une affiche officielle de la rencontre en édition limitée.

Dimanche 26 février, l’Orange Vélodrome sera plein à craquer pour la réception du grand rival, le PSG. Le match le plus attendu de l’année en Ligue 1 Uber Eats, qui clôtura la 25e journée du championnat, est souvent associé à une grosses activité merchandising. Pour l’occasion, le club phocéen s’est associé à Maison Transversale pour créer une « Affiche Officielle OM / Paris ».

100 exemplaires à 24,90€

Ce poster au format 30 x 40cm est disponible à la vente en seulement 100 exemplaires. Une affiche officielle réalisée par « FIGURE DE POULPE » vendue au tarif de 24,90€. Précisons que ce produit est également en vente dans la boutique physique de la Maison Transversale (55 rue de Bruys à Marseille).



Sur cette affiche, plusieurs supporters marseillais sont représentés de différentes manières. On peut par exemple apercevoir une fan faire le signe du rappeur Jul. Rappelons que son label est récemment devenu le sponsor maillot manche du club.

Des visuels entrecoupés par des termes techniques de football comme « amorti », « petit pont » ou encore « lucarne » et « roulette ».

Quelques jours après la première victoire du club face au PSG au Vélodrome depuis 2011 en Coupe de France, voici une manière originale et artistique de célébrer un match pas comme les autres.

La Maison Transversale, originaire de Marseille, mélange sport et art pour créer des posters ou même des vêtements autour du football, du tennis, mais également du rugby ou encore de la Formule 1. Les collaborations avec l’OM se font de plus en plus fréquentes.

En 2022, la marque avait collaboré avec l’Équipe de France de Football

À lire aussi